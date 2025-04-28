Forvet için rota Ada’ya çevrildi: Onuachu sesleri

Sezon sonunda İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen Siyah-Beyazlılar tanıdık bir ismi gündemine aldı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yönetimden sırtı dönük oynayabilen, hava hakimiyeti olan uzun boylu bir forvet talep etmesi sonrası Southampton forması giyen Paul Onuachu'yu listeye eklendi.



Siyah- Beyazlılar'ın Premier Lig'e veda eden İngiliz ekibiyle ilerleyen günlerde temaslara başlayacağı belirtiliyor. Bu sezon 26 maça çıkan 30 yaşındaki Nijeryalı golcü 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2,01'lik yıldızın Southampton ile 1 yıl daha kontratı var

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu 21 maça çıkıp 17 gol kaydetmişti.



KANATTA DEVAM EDECEK

Solskjaer'in Göztepe ve Hatay maçlarında sol kanatta görevlendirdiği Mustafa Hekimoğlu'nun performansından memnun kaldığı belirlendi. Norveçli hoca, kalan maçlarda da genç oyuncuyu bu bölgede oynatmayı düşünüyor.

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