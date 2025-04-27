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U19 takımını final golü sonrası Boran Başkan’ın babasına koşması dikkatlerden kaçmadı!

U19 takımını finale taşıyan golü attıktan sonra Boran Başkan’ın babasına koşması dikkatlerden kaçmadı. Trabzonlu genç futbolcu yaptığı bu hareketle babasına bir evlat olarak büyük bir gurur yaşattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
U19 takımını final golü sonrası Boran Başkan’ın babasına koşması dikkatlerden kaçmadı!

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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final mücadelesinde Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Fırtına'nın ilk golü Yiğit Kemal Turhan'dan gelmişti. Boran Başkan, Trabzonspor'un U19 takımını finale taşıyan golü atmıştı... Başkan'ın ilk koştuğu yer ise tribünlerdi. Çünkü orada hayatı boyunca her adımında yanında olan biri vardı: Babası Muhammed Başkan. Bir baba için evladının başarısına böyle tanıklık etmek, yeryüzündeki en büyük gurur olarak o anda kayda geçti. Genç Boran maçtan sonra ise "İnşallah kupayı alacağız, şehrimize ve ülkemize armağan edeceğiz. Bizleri destekliyorlar, biz de onları kalbimizde hissediyoruz. Desteklerini sürdürsünler, biz bu kupayı getireceğiz. Tüm takım arkadaşlarım ve şehir olarak buna inanıyoruz. Barcelona ile karşılaşacağız. Finalde hangi Bordo-Mavi'nin büyük olduğunu göstereceğiz" demişti.

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