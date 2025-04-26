Tüm Türkiye atv’yi izledi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finallerin heyecanı ATV'de yaşandı. Konyaspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Göztepe karşılaşmaları yayınladığı günlerde gecenin en çok izleneni oldu. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında ATV, Tüm Kişiler'de yüzde 8,54 izlenme oranı ve yüzde 23,48 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 8,21 izlenme oranı ve yüzde 24,22 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise yüzde 8,54 izlenme oranına ve yüzde 23,23 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.



ATV, Trabzon- Göztepe maçında da Tüm Kişiler'de yüzde 6,32 izlenme oranı ve yüzde 15,83 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 6,89 izlenme oranı ve yüzde 19,32 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise yüzde 6,57 izlenme oranına ve yüzde 16,32 izlenme payına ulaşarak üç kategoride zirvede yer aldı.

DEV FİNAL GAZİANTEP'TE

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri açıkladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finaline her iki kulübün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi. Karşılaşmanın daha önce ilan edildiği üzere 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacağı aktarıldı. Bilindiği gibi finale ilk olarak Eskişehir'in ev sahipliği yapacağı açıklanmış ancak Eskişehir Valiliği'nin talebi doğrultusunda şehir değişikliğine gidileceği belirtilmişti.

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