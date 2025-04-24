Fiorentina indirim yapmıyor

İtalyan medyasında Sofyan Amrabat ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Çizme basınına göre, Sarı-Lacivertliler performansından memnun kalmadığı Sofyan Amrabat'ın 12 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Fenerbahçe, Fiorentina'dan bonservis indirimi talep etti ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetti. Sarı-Lacivertliler'in İtalyan kulübüyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapacağı öğrenildi



LİVAKOVİC YOLCU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yönetimle yaptığı görüşmede "Ben seneye Türk kaleciyle oynayacağım" dediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın gerekçe olarak da yabancı kontenjanını gösterdiği belirtildi. Mourinho, "Yabancı kontenjanından birini tribüne yolluyorsun. O hakkı kalecide Türk olarak kullanıp elimin rahatlamasını istiyorum" dedi.

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