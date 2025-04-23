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Yerli bek harekatı: Beşiktaş Türk oyuncuları düşünüyor!

Yeni sezonda sağ ve sol bek rotasyonunu güçlendirecek olan Kartal’ın Alanyaspor’dan Yusuf Özdemir ve Schalke’den Mehmet Can Aydın ile ilgilendiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Yerli bek harekatı: Beşiktaş Türk oyuncuları düşünüyor!

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Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer yapılacak bölgelerden biri de bek rotasyonu. Defans hattının sağ ve sol ve kanadındaki rotasyonunu güçlendirmek isteyen Siyah- Beyazlılar'ın yerli isimlere yöneldiği öğrenildi. Sezon sonunda sol beki Masuaku ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın bu sezon Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Özdemir'i gündemine aldığı belirlendi.

6 GOLE KATKI SAĞLADI
Kartal'ın sezon sonunda 24 yaşındaki sol bek için Akdeniz ekibiyle görüşmelerde bulunup teklifini iletmesi bekleniyor. 2028 yılına kadar kontratı bulunan Yusuf bu sezon çıktığı 31 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti. Kartal'ın sağ bek için belirlediği isim ise Bundesliga 2 ekibi Schalke'de forma giyen Mehmet Can Aydın. Daha önce Trabzonspor forması da giyen 23 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuyla ilgili ilerleyen günlerde temasların başlayacağı belirtiliyor.

Bu sezon yaptığı çıkış ile dikkat çeken Yusuf Özdemir sol bek arayan Kartal'ın gündeminde. Bu sezon Akdeniz ekibiyle 31 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asiste imza attı.

Schalke formasıyla bu sezon 28 maçta 1867 dakika süre alan 23 yaşındaki Mehmet Can Aydın söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken. 3 asist yaptı. Genç isme Beşiktaş'ın dışında Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.

GEDSON SATIŞ LİSTESİNDE
Beşiktaş yönetiminin Körfez ve Rus ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği Portekizli orta saha için gelecek teklifleri değerlendireceği belirlendi. Beşiktaş yönetiminin sezona fırtına gibi bir giriş yapan ancak daha sonra frene basan Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir karar aldığı belirlendi.

Yönetimin, Körfez ve Rus ekiplerinin kıskacında olan 26 yaşındaki Portekizli orta sahayı satış listesine koyduğu ve oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenilidi. Benfica ile yapılan anlaşma gereği oyuncudankazanılacak bonservis ücretinin yarısını Portekiz ekibine verecek Siyah-Beyazlılar'ın Gedson için 25-30 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli belirlediği de gelen haberler arasında.

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