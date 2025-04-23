Freitas’a yakın takip

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Brezilya basınında yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler Vasco da Gama forması giyen 24 yaşındaki stoper Lucas Freitas ile yakından ilgileniyor. Fenerbahçeli yetkililerin Freitas'ı Flamengo ile oynanan maçta tribünden takip ettiği yazıldı.



Kanarya'nın Brezilyalı defans oyuncusu için Vasco da Gama'ya teklif yapabileceği öne sürülüyor. Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Freitas'ın kulübü Vasco da Gama ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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