Ufukta genel kurul yok

Şok edici Kayserispor bera- söyledi. berliği sonrasında Başkan Ali Koç da tepkilerden nasibini almıştı. Statta ciddi sayıda bir taraftar "Ali Koç istifa" tezahüratı yaparken, bir grup taraftarın da "Aziz Yıldırım" diye bağırması dikkatleri çekmişti. Maçın ardından sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren kulübün önemli isimleri ve genel kurul üyeleri de Başkan Koç'a "Olağanüstü genel kurula git" çağrısını yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından tüm gözlerin çevrildiği Ali Koç'un nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyordu. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgiye göre Başkan Koç'un gündeminde ne şimdi ne de sezon sonunda radikal bir karar almak bulunmuyor. Ali Koç'un bu sezon yönetim olarak çok iyi bir iş çıkardıklarını düşündüğü ve bu nedenle aynı şekilde göreve devam etmeyi planladığı öğrenildi.



ARAN: ADAY OLACAĞIM

FENERBAHÇE'DE uzun süredir ismi başkanlık için geçen isimlerden biri olan Sadettin Saran flaş bir hamle yaptı. Son seçimde de aday olan ancak son anda Ali Koç'u destekleyeceğini açıklayarak seçimden çekilen Saran, sosyal medyada bir taraftarın, "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve başkanlığa aday olmanızı rica ediyorum Sadettin Bey" yorumuna "Olacağım" yanıtını verdi.



GEREKİYORSA ADAYIZ

Caminanın önemli isimlerinden biri olan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Kutlualp, "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" ifadesini kullandı.

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