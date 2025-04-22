G.Saray maçıyla ilgili konuşan Arda Turan’dan flaş açıklama!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Galatasaray maçıyla ilgili önemli açıklamalar... Turan, "Biz Eyüpspor'un hedefleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Pazar günü çok zor bir mücadele olacak ama en iyi halimizde olacağız. İnsanlara güzel futbol izlettirip kazanmaya çalışacağız. Pazar günü güzel bir gün bekliyor bizi, hayallerimizi süsleyen bir gün. Kadınları, çocukları ve gençleri maça bekliyoruz. Umarım Türk futbolunun geleceği adına güzel bir futbol izlettirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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