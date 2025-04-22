Alperen Şengün tarihe geçti!

Alperen Şengün play-off'lara rekorla başladı. NBA play-off'larında Golden State Warriors, Houston'ı 95-85 mağlup etti. Alperen Şengün play-off ilk maçında Golden State'e karşı 26 sayı, 9 ribaund ve 1 asistle oynadı. 2000'li yıllarda play-offlarda çıktığı ilk maçta en çok sayı üreten pivot Alperen Şengün oldu. Seride 1-0 öne geçen Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaunt ve Jimmy Butler 25 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcumuz, "Bence bugün doğru şutları bulduk ve bunları atıp seriyi kazanmak için hala yeterli zamana sahibiz" dedi.

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