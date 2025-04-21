ÇBK Mersin’i 79-78 mağlup eden Fenerbahçe Opet şampiyon oldu!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 79-78 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı- Lacivertliler, üst üste 7. toplamda ise 19. kez şampiyon oldu. Soyunma odasına ev sahibi takım 46-45 önde gitti. Üçüncü çeyreği 61-62 üstün geçen konuk ekip, dördüncü çeyrekte 76-71 geriden gelerek son saniyelerde 76-77 öne geçti. 3.7 saniye kala Emma Meesseman'ın basketiyle 78-79 öne geçen F.Bahçe son topu iyi savundu ve maçtan galip ayrıldı.