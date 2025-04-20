Jose Mourinho’nun Kayserispor’a karşı planı hazır: İlk 45 dakikada bitirelim

Fenerbahçe'de teknik patron Jose Mourinho Kadıköy'de Kayserispor maçını erken bitirmek istiyor. Portekizli çalıştırıcının ilk devreyi 2-0 yada 3-0 önde kapatmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Son idman öncesi öğrencileri ile bir toplantı yapan Mourinho "Maçı ilk 45 dakikada bitirelim. Psikolojik olarak bu gerçekten çok önemli. Artık sezonun son bölümündeyiz. Ligde sadece 7 maç kaldı. Hepsi bizim için final niteliğinde. Kazandığımız maçlardaki aynı ciddiyetle Kayserispor'a karşı oynayalım" dediği öğrenildi.

Ayrıca maç içinde değişen bir oyun taktiğine sahip olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcının "Her maçta oyun kuruyoruz. Futbol artık daha az statik oyun. Maç içinde daha fazla değişen bir oyun. Kayserispor maçında dediklerim doğrultusunda erken goller bulabilme şansımız yüksek" dediği de öne sürülüyor...

5 FUTBOLCU SINIRDA

Ligdeki Kayserispor maçı öncesi 5 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Amrabat; Kostic, Maximin, Çağlar ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.