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Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a yakın takip! Everton yetkililerinin Kadıköy'e geleceği öğrenildi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın Kayserispor maçında genç Oğuz Aydın’ı izlemek için Kadıköy’e geleceği öğrenildi. Performansı ile göz dolduran milli yıldız hakkında verilecek rapor doğrultusunda Fener'in kapısının çalınacağı öne sürülüyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Fenerbahçeli Oğuz Aydın’a yakın takip! Everton yetkililerinin Kadıköy’e geleceği öğrenildi

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Oğuz Aydın gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin dikkatini çekti. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın milli yıldızı yakından takip ettiği belirtiliyor. İngiliz kulübünün yetkililerinin 24 yaşındaki futbolcu için daha detaylı bilgiler istediği öne sürülüyor.

Bu doğrultuda Everton'da Oğuz için rapor tutulması görüşü hakim. Bugün oynanacak Kayserispor maçında genç kanat oyuncunu İngiliz takımının scout ekibinin analiz edeceği söyleniyor. Analizin olumlu olması halinde Everton'ın sezon sonunda Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında. Kanarya Oğuz'u sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda bonservis beklentisinin en az 20 milyon Euro olduğu kaydediliyor. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aydın, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

MİLLİ FORMAYLA 3 ASİST ÜRETTİ
Oğuz, Milli Takım'la oynadığı Uluslar Ligi'ndeki Macaristan maçlarında şov yapmıştı. 24 yaşındaki yıldız 2 maçta 3 asist üretti.

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