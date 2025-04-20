Beşiktaş Göztepe’nin bileğini bükemiyor

Beşiktaş'ın Göztepe talihsizliği bitmek bilmiyor... Siyah-Beyazlılar bu sezon biri kupada, ikisi ligde olmak üzere 3 kez karşılaştığı rakibini mağlup etmeyi başaramadı. Kartal ligin ilk devresinde 2-0 önde olduğu maçta rakibine İstanbul'da 4-2 yenilerek ağır bir darbe almıştı. Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final maçında da yine 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 3-1 yenilerek kupa dışı kalmıştı. Siyah- Beyazlı takım dün de Göztepe önünde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. Böylece Beşiktaş, Göztepe'yi bu sezon yenmeyi başaramadı.

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