Tadic’ten rekor performans!

Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, oynadığı zaman farkını ortaya koyuyor. 36 yaşındaki yıldız son 2 sezonda 67 lig maçının tamamında oynadı.

6040 dakikalık bölümün 5265 dakikasında sahada yer alarak da önemli bir istatistiğe imza attı. Tadic bu süreçte 21 gol atarken 25 kez de asist yaptı. Sırp oyuncu son deplasmanda 3-1 kazanılan Sivasspor maçında 2 kez ağları sarsma başarısı göstermişti.

Kırmızı-Beyazlı takıma karşı 47 ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşayan Tadic, bu sezon ise ligde 11. golüne imza attı.

Tadic, 4. haftada oynanan Alanyaspor maçının ardından ikinci kez bir maçta 2 gol kaydetti. Deneyimli hücum oyuncusu bu sezon ligde 24'ü ilk 11 olmak üzere 29 maçtaforma giydi.