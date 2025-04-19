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Sugawara iddiası! Transferde rotayı İngiltere'ye çeviren Beşiktaş gözünü Japon oyuncuya dikti

Sağ bek arayışında olan Siyah-Beyazlılar’ın Premier Lig’e veda eden Southampton’dan Yukinari Sugawara’yı listesine aldığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin oyuncu için 5 milyon Euro istediği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
Sugawara iddiası! Transferde rotayı İngiltere’ye çeviren Beşiktaş gözünü Japon oyuncuya dikti

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Yaz transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Sağ bek arayışında olan Siyah- Beyazlılar'ın Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Southampton'da forma giyen Japon sağ bek Yukinari Sugawara'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberde Championship'te forma giymek istemeyen 24 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Haberin detaylarında Southampton'ın oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği de yer aldı.

Beşiktaş'ın oyuncu için ilerleyen günlerde görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon başında adı bir süre Beşiktaş ile de anılan Sugawara, 7 milyon Euro karşılığında AZ Alkmaar'dan Southampton'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde bu sezon 31 maçta süre alan Japon sağ bek 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen Sugawara'nın kulübüyle olan kontratı 2028'de sona erecek.

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