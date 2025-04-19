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İngiliz basınından flaş iddia! Skriniar'da Pereira tehlikesi

Sarı-Lacivertliler Skriniar’ı PSG’den yıl sonunda bonservisi ile kadrosuna katmak isterken İngiliz basınından flaş iddia geldi. Fenerbahçe’nin eski teknik patronu Pereira’nın takımı Wolverhampton’ın Slovak stoperin peşinde olduğu öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
İngiliz basınından flaş iddia! Skriniar’da Pereira tehlikesi

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Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, performansıyla kısa sürede Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu... Yönetim başarılı ismi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken hiç beklemediği bir isimden hamle geldi.

İngiliz basını, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın Slovak stoperin peşine düştüğünü iddia etti. Sezon sonunda bonservisiyle birlikte satış listesine konulacak Skriniar'ı isteyen Wolverhampton'un başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın bulunması ise dikkat çekti.

PSG'nin 30 yaşındaki savunmacı için belirlediği bonservis bedelinin yaklaşık 20 milyon Euro olduğu iddia edilirken transferdeki en büyük engelin ise oyuncunun maaşı olduğu belirtiliyor. Kanarya'da haftalık 300 bin Euro kazanan yıldız stoperin, sınırlı bütçeli takımda oynamak istediği takdirde maaşında indirime gideceği de aktarılan bilgiler arasında. Skriniar devre arası transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. 30 Haziran 2028'e kadar PSG ile sözleşmesi olan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekiyor...

İLK HEDEFİ STOPER!
Wolverhampton teknik patronu Pereira, takımıyla 53 yıl sonra üst üste dört galibiyet alarak tarihe geçmişti. Yeni sezonda transfer yapılacak ilk bölgenin stoper olmasını isteyen Portekizli çalıştırıcının hedefindeki ismin Milan Skriniar olduğu söyleniyor.

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