TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği için Sergen Yalçın ismi öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun deneyimli teknik adamla anlaşma sağladığı belirtilirken son kararın salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında verilmesi öngörülüyor.
UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği gündeme geldi.
Vincenzo Montella'nın ardından takımın başına geçmesi için Sergen Yalçın ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü.
SERGEN YALÇIN İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Taraflar arasında henüz resmi sözleşme imzalanmazken görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve anlaşmanın resmiyete dökülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesiyle ilgili nihai kararın, TFF'nin 20 Ekim Salı günü gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından verilmesi planlanıyor.
İLK SINAV KASIM AYINDA OLABİLİR
Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başındaki ilk sınavını kasım ayında verecek.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlılar, Belçika mücadelesinin ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak.
Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 22.45.
Galatasaray'da Leao sıkıntısı!
Akyazı'da dev maç! Hocalardan ilk 11'de sürpriz tercihler