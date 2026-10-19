Vincenzo Montella'nın ardından takımın başına geçmesi için Sergen Yalçın ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü.

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı 'nda teknik direktör değişikliği gündeme geldi.



SERGEN YALÇIN İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Taraflar arasında henüz resmi sözleşme imzalanmazken görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve anlaşmanın resmiyete dökülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesiyle ilgili nihai kararın, TFF'nin 20 Ekim Salı günü gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından verilmesi planlanıyor.