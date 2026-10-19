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TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği için Sergen Yalçın ismi öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun deneyimli teknik adamla anlaşma sağladığı belirtilirken son kararın salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında verilmesi öngörülüyor.

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TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

Vincenzo Montella'nın ardından takımın başına geçmesi için Sergen Yalçın ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü.

TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!-2
SERGEN YALÇIN İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Taraflar arasında henüz resmi sözleşme imzalanmazken görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve anlaşmanın resmiyete dökülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesiyle ilgili nihai kararın, TFF'nin 20 Ekim Salı günü gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından verilmesi planlanıyor.

TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!-3
İLK SINAV KASIM AYINDA OLABİLİR

Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başındaki ilk sınavını kasım ayında verecek.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!-4
Ay-yıldızlılar, Belçika mücadelesinin ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak.

Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 22.45.

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TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!-6 TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!-7 TFF Sergen Yalçın'ı Milli Takım'a getirmeyi planlıyor!-8
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