'Fon'ksiyonel ayrılık! SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti... Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini istedi
Fon krizinde SPK'nın ihmaline yönelik tartışmalar sürerken Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü, istifa etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise Bakan Şimşek'e emeklilik dilekçesini sundu.
Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan peş peşe ayrılık haberleri geldi.
SÜTÇÜ İSTİFA ETTİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Fon krizinde SPK'nın ihmaline yönelik tartışmalar sürerken Sütçü'nün bir süredir istifa edeceği konuşuluyordu.
Sıcak gelişmenin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Tabii SPK'ya yönelik eleştiriler de vardı. Bu kapsamda hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında da 6. Fon Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlar da katılmıştı" ifadelerini kullandı.
SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.