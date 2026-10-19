'Fon'ksiyonel ayrılık! SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti... Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini istedi

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından istifa eden Mahmut Sütçü. (Foto: SPK)

Sıcak gelişmenin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Tabii SPK'ya yönelik eleştiriler de vardı. Bu kapsamda hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında da 6. Fon Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlar da katılmıştı" ifadelerini kullandı.