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'Fon'ksiyonel ayrılık! SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti... Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini istedi

Fon krizinde SPK'nın ihmaline yönelik tartışmalar sürerken Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü, istifa etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise Bakan Şimşek'e emeklilik dilekçesini sundu.

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'Fon'ksiyonel ayrılık! SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti... Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini istedi

Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan peş peşe ayrılık haberleri geldi.

SÜTÇÜ İSTİFA ETTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Fon krizinde SPK'nın ihmaline yönelik tartışmalar sürerken Sütçü'nün bir süredir istifa edeceği konuşuluyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından istifa eden Mahmut Sütçü. (Foto: SPK)Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından istifa eden Mahmut Sütçü. (Foto: SPK)

Sıcak gelişmenin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Tabii SPK'ya yönelik eleştiriler de vardı. Bu kapsamda hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında da 6. Fon Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlar da katılmıştı" ifadelerini kullandı.


EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

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