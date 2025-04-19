Fatih Tekke Adana Demirspor maçında tecrübeli isimleri kulübeye alacak!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Adana Demirspor maçında Savic, Nwakaeme ve Zubkov gibi tecrübeli isimleri kulübede oturtması bekleniyor.

Tekke'nin önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçını da düşünerek böyle bir karar aldığı öğrenildi. Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bordo-Mavili takımda Malheiro, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic ve Edin Visca sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Papara Park'ta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.