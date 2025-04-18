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Ole Gunnar Solskjaer neşteri vuruyor! Göztepe maçında kadroyu değiştirecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir yenilgisi sonrasında ilk 11’de değişiklik yapmayı planlıyor. Göztepe maçında önemli yıldızları kızağa çekecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Ole Gunnar Solskjaer neşteri vuruyor! Göztepe maçında kadroyu değiştirecek

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'e kaybettikleri maçtan sonra, "Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım. Artık yazı beklemek zorundayız. Yazın bir şeyler yapmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

Norveçli teknik adam, Başakşehir maçı sonrası ilk 11'de köklü değişikliklere gitmeye karar verdi. Tecrübeli teknik adamın Göztepe maçına bambaşka bir 11 ile başlaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Masuaku, Chamberlain, Salih Uçan ve Rashica gibi isimlerin kulübeye çekilmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Joao Mario, Ciro Immobile gibi yıldızlar da Başakşehir maçında yedek kulübesindeydi.

Solskjaer'in bu isimleri yine yedek bekletmesi bekleniyor. Norveçli teknik direktörün, Göztepe'ye karşı orta sahada Amir Hadziahmetovic'e şans vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza almıştı. Genç yıldızın da Göztepe maçında ilk 11'de forma giyebileceği bildirildi.

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