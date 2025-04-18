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Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi oyuncularına seslendi: Biz kazanalım onlar düşünsün

Okan Buruk oyuncularına, “Bodrum’u yenip puan farkını 6’ya çıkartalım. Sonrasını F.Bahçe düşünsün” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi oyuncularına seslendi: Biz kazanalım onlar düşünsün

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Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına seslendi. Tecrübeli teknik direktör, "Bodrum FK ile kritik bir maça çıkacağız. Şu anda 3 puanla öndeyiz. Rakibimizden önce oynuyoruz. Kazanırsak puan farkı 6'ya çıkacak. O saatten sonra psikolojik üstünlük bizde olacak. Rakibimiz rahatsız olacak! Biz kazanalım, onlar düşünsün" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Bodrum maçı öncesi oyuncularından erken gol bulmalarını istedi.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!
Galatasaray, Bodrum FK maçıyla 3 maç sonra evinde oynayacak. Sahasında son olarak 14 Mart'ta Antalyaspor ile mücadele eden Aslan, daha sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile deplasmanda oynadı. Bodrum FK maçının biletleri saatler öncesinden tükendi. G.Saray bugünkü maçı kapalı gişe oynayacak.

LİDERİN MAÇI TÜRKMEN'İN
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynayacağı maçı Mehmet Türkmen yönetecek.

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