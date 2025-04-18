PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Muhammed Cham’ın ilacı Adana!

Adana Demirspor maçı Cham için büyük önem arz ediyor. Geldiği günden beri fazla etkili performans gösteremeyen Avusturyalı ilk yarıda 3 gol attığı Akdeniz ekibine karşı yine boş geçmek istemiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Muhammed Cham’ın ilacı Adana!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un Avusturyalı futbolcusu Muhammed Cham, Adana Demirspor maçıyla kendine gelmek istiyor... Ligde son haftalarda performansıyla oldukça eleştirilen Cham, Bordo-Mavili formayla kaydettiği 4 golün 3'ünü ligin ilk yarısında Adana Demirspor'a atmıştı.

Kariyerindeki ilk hat-trick performansını bu maçta yapan Cham, daha sonraki maçlarda aynı etkiyi yaratamadı. 24 yaşındaki futbolcu bu anlamda kendi performansı için yarınki Adana Demirspor karşılaşmasını çıkış olarak görüyor.

Cham ligdeki yerlerinden çok daha iyi bir noktada olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Kalan maçlarda kayıplarımızı telafi ederek en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Birbirinden zorlu maçlar var. Ancak yakaladığımız tempoyu yukarıya çekersek yenemeyeceğimiz takım yoktur. Bu takımın çok daha iyi yerde olması gerekir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’ndan ’acil kodlu’ toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Vakıf Katılım
İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir?
İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da! ABD Başkanı Donald Trump ile kritik görüşme
CHP’li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması: 1’i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar: Coğrafyanın kaderini değiştirecek
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Öğretmenden başörtüsü takan öğrenciye mobbing veliye darp
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar verildi: Savcılık ifadesi ortaya çıktı
Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!
Acı haberi Esra Erol açıklamıştı! Fatih Aydın’ın katilini anne Rabia biliyor mu? Amcadan şok suçlama: Fatih’i sen öldürdün!
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
Fenerbahçe’den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü
Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi
Çekyat altında 2 milyon dolar! CHP’nin şaibeli kurultayı için itiraf üstüne itiraf!
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi