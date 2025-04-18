Muhammed Cham’ın ilacı Adana!

Trabzonspor'un Avusturyalı futbolcusu Muhammed Cham, Adana Demirspor maçıyla kendine gelmek istiyor... Ligde son haftalarda performansıyla oldukça eleştirilen Cham, Bordo-Mavili formayla kaydettiği 4 golün 3'ünü ligin ilk yarısında Adana Demirspor'a atmıştı.

Kariyerindeki ilk hat-trick performansını bu maçta yapan Cham, daha sonraki maçlarda aynı etkiyi yaratamadı. 24 yaşındaki futbolcu bu anlamda kendi performansı için yarınki Adana Demirspor karşılaşmasını çıkış olarak görüyor.

Cham ligdeki yerlerinden çok daha iyi bir noktada olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Kalan maçlarda kayıplarımızı telafi ederek en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Birbirinden zorlu maçlar var. Ancak yakaladığımız tempoyu yukarıya çekersek yenemeyeceğimiz takım yoktur. Bu takımın çok daha iyi yerde olması gerekir" dedi.