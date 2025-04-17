Dusan Tadic: Bu şampiyonluk çok önemli

Fenerbahçe'nin Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, mazeret göstermeden mücadeleye devam etmeleri gerektiğini belirterek, bu sezonki Süper Lig şampiyonluğunun Sarı-Lacivertli camia için çok önemli olduğunu söyledi. Tadic,"Puan farkının kapanması, beraberinde psikolojik bir avantaj da getiriyor. Fark 11 puandan 3'e düşüyor" ifadelerini kullandı.



TARAFTARA İHTİYAÇ VAR

Tadic, "Tabii ki bu büyük bir avantaj ama şu an kontrol edebildiğimiz, elimizde olan şey oynayacağımız 7 maç. Dolayısıyla bu oynayacağımız 7 maça odaklanmamız gerekiyor ve kalan 7 maçı kazanabilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız. Sonrasında çok istediğimiz şampiyonluğu elde edebilmek için yeterli olacak mı göreceğiz. Bu şampiyonluk gerçekten çok ama çok önemli. Bu noktada taraftarlarımıza da ihtiyacımız var" dedi.



KAYSERİ MESAİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı salonda yapılan core çalışması ile başladı. Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.

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