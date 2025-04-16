İngilizlerin gözü Berke’de!

Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer'i Liverpool ve Newcastle United'ın takip ettiğini belirtti. Kulaksız, "Berke Özer potansiyel satabileceğimiz bir oyuncu. Evet, Berke'ye bir ilgi var. Sadece Newcastle değil, Liverpool'un scout ekibi de buradaydı. Elimize gelen bir talep yok.. Daha sonra resmi bir teklif gelirse en doğru bilgiyi birinci ağızdan sizlere de veririz" dedi.



Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise Berke'nin hakkında çıkan Galatasaray iddialarına cevap verdi. Özkaya, "Berke dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olacak. Berke Özer nerede olmak isterse orada olacak" dedi.

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