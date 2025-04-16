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Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır’ın 3 büyüklere transfer olmayacağını duyurdu!

Trabzonspor Başkanı, Uğurcan için,”Ali Koç da aradı ‘Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok’ dedi. Uğurcan’ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır’ın 3 büyüklere transfer olmayacağını duyurdu!

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, özellikle son haftalarda Uğurcan Çakır'ın İstanbul takımlarına yakıştırılması hatta teklifler geldiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Doğan, "Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız döneminde de böyle bir şey olmaz" dedi.

BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI
Doğan, "Bundan diğer kulüp başkanları da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz" diye konuştu. Doğan, "Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için 'İlgimiz yok' diye aradı mı?" sorusuna ise "Bir görüşmemiz olmadı" cevabını verdi.

SİKAN'A İNANCIM TAM
Başkan Doğan, ara transfer döneminde kadroya kattıkları oyuncular ve yeni sezon transfer planlaması için "Ukrayna'dan Zubkov ve Sikan'ı aldık. Bu bölgeden gelen oyuncuların bize daha faydalı olacağını düşünüyoruz ve yeni dönemdeki planlamamızda bu tip oyuncularımız daha fazla olacak. Sikan'ı henüz tam izlettiremedik ama onun da Türkiye'ye gelmiş en önemli yabancı oyunculardan biri olacağına inancımız tam" dedi.

HERKES KENDİ MAÇINA BAKSIN
Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü'nün, "Galatasaray hangi maçlarda puan kaybeder?" sorusuna "Trabzonspor maçlları zor" cevabını vermesi ile ilgili de konuşan Doğan, "Herkesin kendi maçına bakmasında fayda var. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Galatasaray maçına da bunun için çıkacak, sonucunu göreceğiz" dedi.

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