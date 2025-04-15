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Beklenen katkıyı yapıyorlar

Malheiro ve Mustafa Eskihellaç’ın performansı dikkat çekiyor. Fatih Tekke geldikten sonra iki oyuncu, bek mevkisinden 5 gole doğrudan katkı sağladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Beklenen katkıyı yapıyorlar

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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada beklerin performansı ön plana çıktı. Bordo-Mavili takımda Zubkov'un attığı ilk golün asistini sağ bek Pedro Malheiro yaparken, ikinci golün asistini ise sol bek Mustafa Eskihellaç yaptı. Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile çıktığı 16 maçta 1 asist yapan Mustafa, Bordo-Mavili formayla sadece 8 maçta 2 asiste ulaştı.

Malheiro ise bu sezon 4 asiste ulaşarak kariyerindeki en yüksek asist sayısını yakaladı. Fatih Tekke göreve geldikten sonra bekler, 4 asist ve 1 golle toplam 5 gole doğrudan katkı sundu.

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