Tadic, iki golle takımını zaferi taşıdı skor katkısını 22’ye yükseltti!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sivasspor maçında attığı 2 golle takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı. Özellikle 2. goldeki vuruş kalitesiyle kaleci Ali'yi çaresiz bırakan Tadic ligdeki gol sayısını da 11'e çıkardı.

11 de asisti bulunan 36 yaşındaki kanat oyuncusu toplamda 22. kez skora katkıda bulundu. Son 6 sezonda oynadığı takımlarda çift haneli skor katkısı yapan deneyimli futbolcu bu sezon da 11 gol, 11 asistle çift haneye ulaşmayı başardı. Uzatma dakikalarında oyundan alınan yıldız isim Sarı-Lacivertli taraftarlardan da tam not aldı.