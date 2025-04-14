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Mourinho'dan G.Saray'ın 3 puan gerisinde olmalarına ilginç yorum: Bizim için harika bir başarı

Jose Mourinho, "Liderin 3 puan gerisinde olmak bizim için harika bir başarı. Herhangi avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum" dedi. Portekizli teknik adam, "Nesyri, Ramazan’da gücünü kaybetti. Ona ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Mourinho’dan G.Saray’ın 3 puan gerisinde olmalarına ilginç yorum: Bizim için harika bir başarı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Türkiye'ye temmuz ayının başında geldiğini vurgulayarak, "Nerede olduğumu ve yatkınlıklarla işleyişi anlamam 2 ayımı aldı. Liderin 3 puan gerisinde olmak bizim için harika bir başarı. Herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Tüm avantajlar aynı yere gidiyor" dedi.

Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic'in kendilerini kurtardığını belirten Mourinho, "Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk" dedi.

NESYRİ GÜCÜNÜ KAYBETTİ
Biriysel performanlarla ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı,"Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız" diye konuştu.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Osayi Samuel maç sonrası geleceğiyle ilgili konuştu. Nijeryalı sağ bek,"Şu anda tek düşüncem Fenerbahçe'de şampiyon olmak. Sonrasında sezon sonunda başkanımızla görüşeceğiz" dedi.

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