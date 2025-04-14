Fenerbahçe, Sivas’ı 3 golle geçti! Galatasaray’la farkı yine 3’e indirdi

Fener hata yapmadı... Sarı- Lacivertliler lider Galatasaray'ın Samsun'da kazandığı haftada Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Mourinho'nun ekibi böylece zirve ile arasındaki farkı yeniden 3 puana indirdi. 5. dakikada Manaj'ın kafa vuruşunu Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı. 15. dakikada Talisca'nın kafa vuruşunu Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca mükemmel bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. Fener ikinci yarıya da golle başladı. Dzeko ceza sahasında önünde kalan topu Tadic'e verdi. Sırp yıldız boş kaleye golü attı:

0-2. 57. dakikada orta sahadan topu alan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından mükemmel şutu Livakovic'in solundan ağlara gitti:

1-2. 80. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun etkili frikiğini Livakovic son anda topu kornere çeldi. 90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan pasında topla buluşan Tadic gelişine harika bir plase ile gecenin skorunu belirledi: 1-3.