Yine yeniden Onuachu! İngiliz basını Nijeryalı yıldız ve ailesinin Trabzon’a geri dönmek istediğini iddia etti

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza bu sezon Onuachu'ya göre daha fazla skor katkısı sağlasa da yüksek bonservisi transferi zorlaştırıyor. Bu nedenle Trabzonspor, bir önceki dönem kiralık olarak transfer edilen Paul Onuachu'nun bonservisinin alınması konusunda sezon sonuna gelinirken pazarlıklar yeniden başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de bu transfere sıcak baktığı ve yönetim kurulunun bir bütçe belirlemek üzere olduğu öğrenildi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

İngiliz basını oyuncunun Trabzonspor'a gitme fikrini hiçbir zaman aklından çıkartmadığını da vurguladı. Nijeryalı futbolcunun hem kendisinin hem de ailesinin, Trabzonspor'da geçirdikleri bir yıl içerisinde kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun oldukları da vurgulandı. Southampton ile aynı olan Göztepe'nin dev forvet için istekli olduğu iddia edildi.