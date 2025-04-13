Mourinho Sivasspor maçı öncesi öğrencilerinin enerjisini yükseltti!

F.Bahçe, bugün deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Teknik Direktör Mourinho ise bu karşılaşma öncesinde hem maç taktiğini belirledi hem de oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

G.Saray'ın zorlu Samsunspor maçında 3 puanı cebine koyması Sarı-Lacivertli futbolcuların moralini bozarken Portekizli çalıştırıcıdan flaş bir hamle geldi.

Mourinho'nun öğrencilerine "İçinizi ferah tutun. G.Saray 2 maçta takılacak göreceksiniz. 8'de 8 yaparsak şampiyon oluruz... Kalan maçlarımıza odaklanmalıyız. Hepiniz önemli kariyerlere sahip oyuncularsınız. Bu gücümüzü, sezon başından beri kötü günde bile bizi destekleyen taraftarımız için kullanmalıyız" dediği öğrenildi.

62 yaşındaki çalıştırıcı bu sözleriyle adeta takımda bir psikolog görevini üstlendi... Oyuncuların, yapılan görüşmelerin ardından enerjilerinin yükseldiği de belirtildi.

4 OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe'de Sivasspor deplasmanında 4 oyuncu forma giyemeyecek. Bileğinde ağrılar olan Sofyan Amrabat ile antrenmanda darbe alan Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı. Grip olan İrfan Can Eğribayat ile Diego Carlos da kadroda bulunmuyor.

FENER SİVAS'TA YALNIZ

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-Lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

SİVAS KARLAR ALTINDA

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta bugün 19.00'daki Sivasspor- Fenerbahçe karşılaşması önem kazandı... Kar yağışı etkili olurken -14'e düşen soğuk havanın etkisiyle stat ve kent beyaz örtüyle kaplandı.