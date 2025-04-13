Büyük rezalet: Beşiktaş Divan Kurulu’nda ortalık bir anda savaş alanına döndü

Beşiktaş Divan Kurulu'nda yüksek gerilim... Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşması sırasında genel kurul üyelerinden tepkiler yükseldi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi.

Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında büyük tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Arat, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklandı.

Yamantürk, Arat'ı yumruklamadan önce "Hırsız p....k" dedi. Arat'a fiziksel saldırı kürsüde devam ederken yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi. Aslında ikili arasındaki gerilim, Divan Kurulu'nun ilk dakikalarında başladı. Salona gelen eski Başkan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında tartışma çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın eski başkanı, Yamantürk'e "Utanmaz adam" derken, Yamantürk'te "Utanmaz sensin" yanıtını verdi.



BORÇ 15 MİLYARI AŞTI

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, Siyah-Beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu kaydetti.