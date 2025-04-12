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Dortmund milli oyuncu ile yolları ayırma kararı aldı: Beşiktaş'a Salih Özcan müjdesi

Kara Kartal, Alman ekibinin gözden çıkardığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan’ın transferini bitirmek için temaslarını sıklaştıracak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025
Dortmund milli oyuncu ile yolları ayırma kararı aldı: Beşiktaş’a Salih Özcan müjdesi

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Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluk yarışından çok uzak kalan ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya 4-0 yenilen Dortmund'ta sezon sonunda kıyım olacak. Bild, önceki günkü sayısında Borussia Dortmund'un 7 futbolcu ile yollarını ayıracağını sayfalarına taşıdı.

Bu isimler arasında Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen orta saha oyuncusu Salih Özcan da yer alıyor. Dortmund'un kararı sonrasında Beşiktaş'ın eli daha da güçlendi. Siyah-Beyazlılar, sezon sona ermeden Alman ekibiyle masaya oturup transferi bitirmek istiyor. Beşiktaşlı kurmayların önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek transferi bitirmesi bekleniyor.

2022 yılından beri Dortmund'ta forma giyen Salih Özcan için 4 milyon Euro talep edileceği öğrenildi. Kartal, bu rakamı düşürerek transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Salih, gol ya da asist üretemedi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 23 kez A Milli Takım formasını giydi.

5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Salih Özcan, 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro'ya transfer oldu. Bir ara piyasa değeri 17 milyon Euro'ya kadar yükselen Salih Özcan, gelecek yıl Süper Lig'de forma giyebilir.

KARTAL MORAL ARIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet alan ve sahadan 2 kez yenik ayrılan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.

ELAN RİCARDO'YA YOL GÖRÜNDÜ
Beşiktaş, kış transfer sezonunda Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu 1.94 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 21 yaşındaki oyuncu henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkmadı. Kartal, Elan Ricardo'nun daha fazla tecrübe kazanması için gelecek sezon onu Hollanda veya Belçika'daki bir takıma kiralamayı planlıyor. Kulüp arayışlarına başlayan Siyah- Beyazlı yönetim, Ricardo'nun yedek kalmayacağı ve düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmesini istiyor.

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