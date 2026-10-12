Son 3 ayda botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan çok sayıda kişi, AÜ Hastanesi'ne başvurdu. Konuşmakta, yutkunmakta ve nefes almakta zorlanan, kaslarında ciddi güçsüzlük yaşayan 16 kişi tedaviye alındı. Hastalardan bazıları solunum cihazına bağlanırken, 3'ü ise yoğun bakımda tedavi gördü. Daha hafif şikayetleri bulunan hastalar ise ayakta tedavi edildi. Son 1 haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın sağlık durumu ise adli vaka olarak bildirildi. Hastaların botoks işleminin nerede ve kimler tarafından yaptırıldığı araştırılacak.

Antalya 'da son 3 ayda kozmetik amacıyla botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 16 kişi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. İşlemi doktorun değil, sekreterinin yaptığını öne süren F.F., "İşlemden birkaç gün sonra göz kapağım düştü, gözüm kapandı. Daha sonra yutma güçlüğü yaşamaya başladım" dedi.

'BOTOKSU DOKTORUN SEKRETERİ YAPTI'

Botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan ve hastanedeki tedavisi devam eden F.F., "Yaklaşık 20 gün önce bir doktorun kliniğine gittim, botoks yaptırdım. İşlemden birkaç gün sonra göz kapağım düştü, gözüm kapandı. Daha sonra yutma güçlüğü yaşamaya başladım. Bir doktorun kliniğine gittim ama botoks işlemini sekreteri yaptı. Başkalarına tavsiyem, bu işlemi mutlaka uzmanlara yaptırmaları" dedi.

'HASTALAR, AĞIR TABLOLARLA GELDİ'

Son 3 ayda toksin zehirlenmesi ile gelenlerin sayısının yükseldiğini belirten AÜ Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, "Son 3 ay içinde 16 hastamız olduğunu gördük. 16 hastamızı servise yatırmamız gerekti. Çünkü solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma, doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler. Bunlar dışında daha hafif klinik olanlar da vardı, onları ayaktan takip ediyoruz. Bizim için yatış ciddi bir endikasyon. Hepsi dermokozmetik uygulamalar sonrası gelişen tablolardı. Ama etken madde farklı olduğunda veya uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığında, menşei bilinmeyen ürünler kullanıldığında bu toksin maalesef kana karışıyor. O zaman hastalarda toksin zehirlenmesi meydana geliyor" diye konuştu.

RUHSAT VE UYGUN KOŞULA DİKKAT

Botoks uygulamasında tüm koşulların uygun şartlarda olması gerektiğini belirten uzman, "Uygulamayı yapmadan önce, 'Bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi' diye düşünmek gerekiyor. Ayrıca ürünün ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediği de takip etmeli" ifadelerini kullandı.