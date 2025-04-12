Cimbom’dan 3 penaltı isyanı

Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelede 3 penaltı itirazında bulundu... Bu 3 penaltı pozisyonunun 2'si ilk yarıdaydı... Sarı-Kırmızılılar Lucas Torreira'nın yerde kalmasına ve Samsunspor'dan Van Drongelen'in ceza sahası içinde elle kestiği topta penaltı bekledi.



İkinci yarıda ise Cimbom ilk yarıda karşılaştığı durumla yeniden yüzleşti. Samsunspor ceza alanına atılan bir topta Eren Elmalı ve Emre Kılınç birlikte koştu. Topa hızlı davranan Emre Kılınç, Eren Elmalı'nın önünde meşin yuvarlağa yumuşak şekilde elle müdahale edince Sarı-Kırmızılılar penaltı itirazında bulundu.

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