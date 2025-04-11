Mourinho kozunu belirledi: Her şey Talisca için

Mourinho'nun bundan sonra sistemini ve 11'ini Talisca'nın performansının yükseleceği şekilde oluşturacağı öğrenildi. Kadronun yıldız futbolcunun skora katkı vereceği şekilde yapılacağı öne sürülüyor. Portekizli çalıştırıcının şampiyonluk için kalan 8 haftada en büyük kozunun Brezilyalı yıldız olduğu belirtiliyor.



Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 8 Süper Lig maçına çıkan Talisca, 5 kez ağları havalandırmayı başardı. Ayrıca Süper Lig'de 3 sezonda 63 maça çıkan tecrübeli sol ayak, 32 gol atıp 9 asist yaptı. Ligde 150 dakikada 1 gol ve 535 dakikada 1 asist yapan Talisca, şampiyonluk yarışında Mourinho'nun en güvendiği isim olarak öne çıkıyor.



31 yaşındaki futbolcunun 11'de sahaya çıkmasıyla Fenerbahçe'nin dörtlü savunmaya geri döneceği gelen bilgiler arasında. Bunun sonucunda Mourinho'nun Talisca ile iyi anlaşan Dzeko'yu ileride oynatacağı ve En-Nesyri'yi kulübeye çekeceği bekleniyor. Dörtlüye dönülmese bile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçındaki gibi Talisca ileri ucu Dzeko ile paylaşacak. Son 4-1 kazanılan Trabzonspor maçının yıldızı olan Talisca, attığı üçüncü golle Avrupa basınını sallamıştı. Müthiş füze için "Yılın en iyi golüne aday gösterilebilir" ifadeleri kullanılmıştı...

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