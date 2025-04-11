Fırtına’da hedef 3’te 3

Ligde kalan 8 maç öncesi küme hattıyla arasında 5 puanlık fark bulunan Trabzonspor, öncelikle Rizespor'u yenerek bu tabloyu düzeltmek istiyor. Ardından ise deplasmanda Adana Demirspor ve sahasında oynayacağı Alanyaspor maçlarını kazanarak bu sezon bir ilke imza atmanın planlarını yapıyor.



Fırtına, Nisan ayında Süper Lig'de oynayacakları 3 maçı kazanıp ilk kez üst üste 3 maç kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yıldızları da bu ay 3 maçı kazanarak taraftarın bir anlamda taraftarın gönlünü yeniden kazanmak istiyor.

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