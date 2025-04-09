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Perri savaşı kapıda

Yeni sezon öncesi Fernando Muslera’nın yerine kaleci arayan ve Lyon formasını giyen Lucas Perri ile ilgilenen Galatasaray’a rakip çıktı. Brezilya basını, Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçerek 4+1 milyon garanti Euro maaş ve 3 yıl sözleşme önerdiğini yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Perri savaşı kapıda

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Süper Lig'de nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe transferde birkez daha karşı karşıya gelebilir... 2011 yılından bu yana kalesini koruyan Fernando Muslera ile yeni sezonda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray bir süredir bu bölge için arayışlarda bulunuyordu.

MOURINHO FAKTÖRÜ!
Birçok ismi listesine alan Sarı- Kırmızılılar'ın ilgilendiği kalecilerin başında Lyon formasını giyen Lucas Perrin geliyordu. Ancak Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe de transfer için devreye girdi. Sarı- Lacivertliler'in 26 yaşındaki file bekçisine 3 yıllık sözleşme ve bonuslarla 5 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulunduğu bile öne sürüldü. Perri'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Mourinho faktörüyle Fenerbahçe ihtimalinin daha yüksek olduğu da belirtildi.

LIVAKOVIC AYRILABİLİR
Bu sezon beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Dominik Livakovic'ten memnun olmayan Sarı-Lacivertli yönetimin yeni sezonda üst düzey bir kaleci almak istediği de gelen bilgeler arasında.

TAFFAREL DEVREDE
Galatasaray'ın Lucas Perri'nin transferi için Brezilya futbolunun efsane ismi Claudio Taffarel'i de devreye soktuğu belirtiliyor. Cimbom yerli kaleci olarak ise Berke Özer'i ön planda tutuyor.
BU sezon Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta kaleyi koruyan Lucas Perri 47 gole engel olamadı. Brezilyalı eldiven 12 maçı gol yemeden tamamladı.
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