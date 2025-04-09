Perri savaşı kapıda

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

'de nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesi verentransferde birkez daha karşı karşıya gelebilir...bu yana kalesini koruyanile yeni sezonda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray bir süredir bu bölge içinBirçok ismi listesine alan Sarı- Kırmızılılar'ın ilgilendiği kalecilerin başındageliyordu. Ancakbasınında çıkan haberlere görede transfer için devreye girdi. Sarı- Lacivertliler'infile bekçisineteklifinde bulunduğu bile öne sürüldü. Perri'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı veihtimalinin daha yüksek olduğu da belirtildi.Bu sezon beklenen performansı bir türlü gösteremeyenc'ten memnun olmayan Sarı-Lacivertli yönetimin yeni sezonda'ın Lucas Perri'nin transferi için Brezilya futbolunun efsane ismi Claudio Taffarel'i de devreye soktuğu belirtiliyor. Cimbom yerli kaleci olarak ise Berke Özer'i ön planda tutuyor.sezon Lyon formasıylatüm kulvarlarda38 maçta kaleyi koruyanLucas Perri 47 goleengel olamadı. Brezilyalıeldiven 12 maçı gol yemedentamamladı.