Menajerinden yeşil ışık

Fenerbahçe'nin devre arasında Fransız devi PSG'den transfer ettiği Milan Skriniar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe formasıyla başarılı maçlar çıkartan Skriniar'ın takımda kalmasını istiyor. Yıldız oyuncunun menajeri Martin Petras, oyuncusuyla ilgili Slovak basınına açıklamalarda bulundu.



Petras, "Skriniar, Türkiye'de kendisini çok rahat hissediyor ve her şeyden önce düzenli olarak futbolunu oynuyor. Takım için de büyük bir kazanım. Luis Enrique'nin yönetimi altında PSG'ye geri dönmenin bir yolu yok. Fenerbahçe'nin gelecekte onu istemesi şaşırtıcı değil. Böyle bir iş birliğinin her iki tarafa da uygun olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle yaz döneminde sıcak bir transfer konusu bizi bekliyor. Milan'a veya oradaki başka bir kulübe transferinin pek olası görmüyorum" ifadelerini kullandı.

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