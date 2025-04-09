Cimbom’dan gurbetçi atağı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın önemli yıldızlar dışında gündemine Almanya'da forma giyen gurbetçi futbolcuları da aldığı öğrenildi. Cimbom'un Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ve Bundesliga ekibi Augsburg'da top koşturan 19 yaşındaki 10 numara Mert Kömür ile ilgilendiği öğrenildi.



Bu transferler için Sarı- Kırmızılı takımın daha önce Almanya'dan yaptığı Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Eyüp Aydın transferlerinde önemli rol oynayan Gelişim Direktörü Fatih Demireli'nin oyuncuların menajeriyle temaslara başladığı da gelen haberler arasında. Bu sezon 22 maçta 2 gol, 1 asistle oylnayan Mert'in kontratı 2027'de bitecek. 23 maçta 1 gol, 1asist üreten Taylan'ın ise takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İki futbolcunun Süper Lig ve bazı Avrupa takımların da radarında olduğu geTaylan Bulut Mert Kömür len haberler arasında.



BARIŞ VE KEREM'E 1'ER MAÇ CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki kararlarını açıkladı. Kurul, maçın son anlarında Fenerbahçe yedek kulübesiyle tartışma yaşayan Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç ceza verdi. İki futbolcu da cezalarını kupada Konyaspor ile oynanacak yarı final maçında çekecek.

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