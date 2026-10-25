Fon soruşturmasında gönüllü iade detayı! Bakan Gürlek: Hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, gönüllü iadelerin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurguladı. İade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasının öncelik olduğunu belirten Gürlek, soruşturmayla bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını, yeni deliller doğrultusunda ilave tedbirlerin de alınabileceğini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın hassasiyetle gözetildiğini belirten Gürlek, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması, vatandaşların hak ve birikimlerinin güvence altına alınması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiğini ifade etti.
GÖNÜLLÜ İADE HUKUKİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMIYOR
Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, gönüllü iadenin tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez."
ÖNCELİK İADE EDİLEN PARALARIN GERÇEK HAK SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMASI
Gürlek, iadelerin hangi koşullarda yapıldığının ve paraların gerçek hak sahiplerine ulaştırılıp ulaştırılmadığının inceleneceğini ifade etti.
Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir."
MAL VARLIKLARINA YÖNELİK KORUMA TEDBİRLERİ UYGULANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu adımların mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemeyi amaçladığını bildirdi.
Gürlek, açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır.
Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde, soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır."
"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.
Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız!"