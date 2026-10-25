Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın hassasiyetle gözetildiğini belirten Gürlek, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması, vatandaşların hak ve birikimlerinin güvence altına alınması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında hukuki sorumluluklara ilişkin önemli mesajlar verdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GÖNÜLLÜ İADE HUKUKİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMIYOR

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, gönüllü iadenin tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez."

ÖNCELİK İADE EDİLEN PARALARIN GERÇEK HAK SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMASI

Gürlek, iadelerin hangi koşullarda yapıldığının ve paraların gerçek hak sahiplerine ulaştırılıp ulaştırılmadığının inceleneceğini ifade etti.

Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir."