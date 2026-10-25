Romelu Lukaku derbi performansıyla şaşırttı! Galatasaray maçının en büyük kozu
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Galatasaray derbisi öncesinde kariyerindeki büyük maç performansıyla gündeme geldi. Inter formasıyla Milan'a 5, Everton'da Liverpool'a 3 gol atan yıldız futbolcu, bu kez RAMS Park'ta fileleri havalandırmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler Romelu Lukaku'ya çevrildi. Sezon başında Napoli'den kadroya katılan Belçikalı santrfor, Avrupa'nın önemli liglerinde oynadığı derbilerdeki performansıyla dikkat çekti. Kariyerinde birçok kez büyük maçlara çıkan 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşamak istiyor.
LUKAKU'NUN DERBİ KARNESİ DİKKAT ÇEKTİ
Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Romelu Lukaku, kariyeri boyunca birçok derbide rakip fileleri havalandırdı.
Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht'te başlayan Belçikalı santrfor, ülkesinde forma giydiği dönemde Club Brugge karşısında 2 gol kaydetti.
Lukaku, İngiltere kariyerinde de önemli karşılaşmalarda gol sevinci yaşadı. Chelsea formasıyla Arsenal ağlarını 1 kez havalandıran yıldız futbolcu, Everton'da oynadığı dönemde Liverpool'a karşı 3 gol attı.
Ancak tecrübeli santrforun en dikkat çekici derbi performansı İtalya'da ortaya çıktı.
INTER FORMASIYLA MILAN'A 5 GOL ATTI
Romelu Lukaku, Inter'de forma giydiği dönemde ezeli rakip Milan karşısında önemli bir gol istatistiğine ulaştı.
Belçikalı futbolcu, Milano derbisinde üst üste çıktığı beş karşılaşmada da gol sevinci yaşayarak rakip fileleri toplam 5 kez havalandırdı.
Lukaku, 2019-2020 sezonunda Milan'a karşı oynanan ve Inter'in 2-0 ile 4-2 kazandığı mücadelelerde birer gol attı.
Bir sonraki sezonda da Milan karşısında gol bulmayı sürdüren tecrübeli santrfor, ligde 2-1 kaybedilen derbide, İtalya Kupası'nda 2-1 kazanılan maçta ve Serie A'daki 3-0'lık galibiyette fileleri havalandırdı.
Belçikalı futbolcu, böylece beş Milano derbisinde üst üste gol atan ilk oyuncu olarak Inter tarihine geçti.
EVERTON FORMASIYLA LIVERPOOL'A 3 GOL
Romelu Lukaku, Premier Lig'de forma giydiği dönemde de derbilerde gol sevinci yaşadı.
Everton'da oynarken Liverpool'a karşı üç kez rakip fileleri havalandıran Belçikalı futbolcu, 23 Kasım 2013 tarihinde oynanan ve 3-3 sona eren Merseyside derbisinde iki gol kaydetti.
Lukaku, 4 Ekim 2015'te yine 1-1 tamamlanan Liverpool karşılaşmasında da Everton'ın tek golünü attı.
Tecrübeli santrfor, böylece Everton formasıyla Liverpool'a karşı toplam 3 gole ulaştı.
ŞİMDİKİ HEDEF GALATASARAY
Anderlecht, Chelsea, Everton ve Inter formalarıyla önemli rakiplere karşı gol sevinci yaşayan Romelu Lukaku, bu kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbisine hazırlanıyor.
26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, Belçikalı futbolcunun sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı çıkacağı ilk karşılaşma olacak.
Fenerbahçe taraftarlarının gol beklentisi bulunan isimler arasında yer alan Lukaku, derbide de skor katkısı sağlayarak takımının galibiyetine yardımcı olmayı hedefliyor.
İLK GOLÜNÜ ALANYASPOR'A ATMIŞTI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Süper Lig'in 8. haftasında kaydetti.
17 Ekim'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 33 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada Levent Mercan'ın pasında topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe, karşılaşmayı Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriç'in golleriyle 3-0 kazandı.
Belçikalı santrfor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmî karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ 26 EKİM'DE
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yaparken dördüncü hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.