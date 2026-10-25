Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe 'de gözler Romelu Lukaku 'ya çevrildi. Sezon başında Napoli'den kadroya katılan Belçikalı santrfor, Avrupa'nın önemli liglerinde oynadığı derbilerdeki performansıyla dikkat çekti. Kariyerinde birçok kez büyük maçlara çıkan 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşamak istiyor.

Ancak tecrübeli santrforun en dikkat çekici derbi performansı İtalya'da ortaya çıktı.

Lukaku, İngiltere kariyerinde de önemli karşılaşmalarda gol sevinci yaşadı. Chelsea formasıyla Arsenal ağlarını 1 kez havalandıran yıldız futbolcu, Everton'da oynadığı dönemde Liverpool'a karşı 3 gol attı.

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Romelu Lukaku, kariyeri boyunca birçok derbide rakip fileleri havalandırdı.

Romelu Lukaku, Avrupa kariyerinde önemli derbilerde attığı gollerle dikkat çekti. (Fotoğraf: AA)

INTER FORMASIYLA MILAN'A 5 GOL ATTI

Romelu Lukaku, Inter'de forma giydiği dönemde ezeli rakip Milan karşısında önemli bir gol istatistiğine ulaştı.

Belçikalı futbolcu, Milano derbisinde üst üste çıktığı beş karşılaşmada da gol sevinci yaşayarak rakip fileleri toplam 5 kez havalandırdı.

Lukaku, 2019-2020 sezonunda Milan'a karşı oynanan ve Inter'in 2-0 ile 4-2 kazandığı mücadelelerde birer gol attı.

Bir sonraki sezonda da Milan karşısında gol bulmayı sürdüren tecrübeli santrfor, ligde 2-1 kaybedilen derbide, İtalya Kupası'nda 2-1 kazanılan maçta ve Serie A'daki 3-0'lık galibiyette fileleri havalandırdı.

Belçikalı futbolcu, böylece beş Milano derbisinde üst üste gol atan ilk oyuncu olarak Inter tarihine geçti.