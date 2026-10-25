İçişleri Bakanlığı kararınca 2024-2025 kış sezonu itibarıyla can güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla başlatılan uygulamada pistlerde ve pist çevresindeki restoranların açık kısımları da dahil olmak üzere alkollü içecek yasağı uygulaması başlatılmış, rastgele alkol tüketiminde bulunanlar hakkında cezai işlem devreye alınmıştı.

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'İÇEMEYECEKSE GELMEZ'

Sivas Tanıtım Günleri'nde konuşan Karasu "Kayak dünyanın en pahalı sporlarından birisi. Yani kayağı genelde maddi durumu iyi olan arkadaşlar yapar. Biz oraya yani ulusal çapta beş yıldızlı otel getiremedik. Eksikliklerimiz var ama yani adam çıkmış İstanbul'dan kayak merkezine gelecek. Bir kadeh şarap içecek. Buna izin mi vermiyoruz? O zaman niye gelecek arkadaşlar?" sözlerini sarf etti.

Karasu, "Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de yasak olan olmayan şeyler Sivas'ta da yasak olmamalı." dedi.

Ulaş Karasu (Arşiv fotoğraf: Depo Photos)