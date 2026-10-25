Yeni Partili Karasu turizmin kalkınmasını içkiye bağladı
Kış sporlarında hayati riskleri en aza indirmek amacıyla pistlerde ve çevresindeki açık alanlarda başlatılan alkol yasağı Yeni Parti’de sancı oluşturdu. Sivas'ın turizmde gelişmesini alkol satışına endeksleyen Yeni Parti Milletvekili Ulaş kayak merkezlerinde uygulanan tedbiri diline doladı. Ziyaretçilerin şarap içememesi durumunda kayak merkezlerini tercih etmeyeceğini ileri süren Karasu, insan sağlığını koruyan kararların iptal edilmesini istedi.
İçişleri Bakanlığı kararınca 2024-2025 kış sezonu itibarıyla can güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla başlatılan uygulamada pistlerde ve pist çevresindeki restoranların açık kısımları da dahil olmak üzere alkollü içecek yasağı uygulaması başlatılmış, rastgele alkol tüketiminde bulunanlar hakkında cezai işlem devreye alınmıştı.
Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde 'Rota Sivas' uygulamasının tanıtım toplantısına katılan Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kayak merkezlerinde alkolün yasak olmasına hazmedemedi.
'İÇEMEYECEKSE GELMEZ'
Sivas Tanıtım Günleri'nde konuşan Karasu "Kayak dünyanın en pahalı sporlarından birisi. Yani kayağı genelde maddi durumu iyi olan arkadaşlar yapar. Biz oraya yani ulusal çapta beş yıldızlı otel getiremedik. Eksikliklerimiz var ama yani adam çıkmış İstanbul'dan kayak merkezine gelecek. Bir kadeh şarap içecek. Buna izin mi vermiyoruz? O zaman niye gelecek arkadaşlar?" sözlerini sarf etti.
Karasu, "Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de yasak olan olmayan şeyler Sivas'ta da yasak olmamalı." dedi.
VAADİ RAKI OLANIN…
Kayak tesislerindeki alkol kısıtlamasını turizm potansiyeliyle ilişkilendiren Yeni Partili vekilin sözleri, Özgür Özel'in Eylül 2024'teki rakı vaadini hafızalara getirdi. Özel "1 litre rakıyı 140 TL yapacağım" vaadinde bulunmuştu.