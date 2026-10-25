YENİ Partili Bilecik Belediyesi'ndeki liyakatsiz işe alım ve atamalar yeniden tartışma konusu oldu.

Subaşı'nın, eş dost ve akrabalarla doldurduğu belediyede ise bütçe sıkıntısı yaşanıyor. Mevzuatlara göre, personel giderlerinin bütçesinin yüzde 40'ını aşamaması gereken belediyenin son Sayıştay raporunda, personel giderlerinin yüzde 63'üne ulaştığı yer aldı.

İHALE OYUNU... İMAR VE DESTEK MÜDÜRLERİNİN EŞLERİ İHALEYE GİRDİ



Skandallar bununla da sınırlı değil...



"Bilecik malını satmam, sattırmam" diyerek seçim çalışması yürüten Melek Mızrak Subaşı, belediyeye ait 120 taşınmazın satışı için meclisten yetki almıştı. 120 parsel arsayı farklı tarihlerde ihale ile satışa çıkaran Subaşı bu parsellerden bazılarını adrese teslim şekilde peşkeş çekmişti.



Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi 733 ada 13 parseldeki arsa için ihaleye, Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız girmişti. Aynı ada içinde bulunan, 733 ada 14 ve 15 parsellerin ikisinin ihalesine ise, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ihale biriminde çalışan Osman Ergen'in eşi Aynur Ergen girmişti.

KAYINPEDERİNİN ARKADAŞINA KIYAK



İsmetpaşa Mahallesi 736 ada 1 parsel ihalesine ise, Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın kayınpederi Yusuf Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Mehmet Arslan'ın sahibi olduğu Arslan Turizm firması girmişti.

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