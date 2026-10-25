UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Bilecik'te 'YENİ' yiyiciler! Bütçe tıkır keyifler gıcır... Melek Mızrak Subaşı belediyeyi bankamatikçilerle doldurdu

YENİ Partili Bilecik Belediyesi "nepotizm" çiftliğine döndü. Melek Mızrak Subaşı, belediye ve iştiraklerini, eş, dost, akraba ve "bankamatikçi"lerle doldurdu. Subaşı, başkan yardımcılarının eşlerini kooperatife müdür, kendi eşinin arkadaşını ise belediyeye genel müdür yaptı. Bütçe sıkıntısı yaşayan belediyeye ilişkin hazırlanan son Sayıştay raporu personel giderlerinin yüzde 63'e ulaştığını gösterdi. Liyakatsiz işe alım ve atamalarla gündem olan Subaşı, belediye taşınmazlarını satışı çıkarıp ihaleleri kelepir fiyata en yakınlarına vermişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bilecik'te 'YENİ' yiyiciler! Bütçe tıkır keyifler gıcır... Melek Mızrak Subaşı belediyeyi bankamatikçilerle doldurdu

YENİ Partili belediyeler rüşvet çarkının yanı sıra ihalede usulsüzlük, nepotizm ve bankamatik memurları ile anılıyor.

CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye ve iştiraklerini, eş, dost ve akrabalarla doldurdu. Personel giderlerinin mevzuatlara göre bütçesinin yüzde 40'ını geçmemesi gerekirken, yüzde 63'üne ulaştı.

Bilecik'te 2021'de gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden alınmasıyla başkan vekili olan Melek Mızrak Subaşı, 2024'teki seçimleri kazanarak başkan oldu.

YENİ Partili Bilecik Belediyesi'nde nepotizm skandalı (Foto: İHA)YENİ Partili Bilecik Belediyesi'nde nepotizm skandalı (Foto: İHA)


ÖNCE YAKINLARINI BELEDİYEYE DOLDURDU SONRA YARDIMCILARININ EŞLERİNİ!

SABAH'ta yer alan habere göre, yaklaşık 5 yıldır yönettiği belediyeye kendisinin ve eşinin akrabalarını işe alan Subaşı, bunla da yetinmeyerek, çok sayıda CHP'li ismin eş ve yakınlarını da belediye iştiraklerine doldurdu.

"Mutlak Butlan" kararı sonrası Yeni Parti'ye geçen Subaşı, aynı hızla eş, dost ve akraba alımlarına devam etti.

YENİ Partili Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)YENİ Partili Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EŞİNİN ARKADAŞINI GENEL MÜDÜR YAPTI

Yardımcısı Yaşar Külhan'ın eşi Berna Külhan'ı Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifinin Başkanı, diğer yardımcıları Güven Sönmez ve Sabri Çobanoğlu'nun eşlerini aynı kooperatife yönetim kurulu üyesi yapan Subaşı, eşi Berat Subaşı'nın Exim Bank eski çalışanı olan yakın arkadaşı Önder Ergen'i, KAYI AŞ Genel Müdürü yaptı.

Ergen'in ilk işi ise yakın arkadaşı Alper Bursalı'nın belediye iştiraki Biltur A.Ş.'ye genel müdür olmasını sağlamak oldu.

Bütçe sıkıntısı yaşayan belediyeye ilişkin hazırlanan son Sayıştay raporu personel giderlerinin yüzde 63'üne ulaştığını gösterdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Bütçe sıkıntısı yaşayan belediyeye ilişkin hazırlanan son Sayıştay raporu personel giderlerinin yüzde 63'üne ulaştığını gösterdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇENİN YÜZDE 63'Ü

Subaşı'nın, eş dost ve akrabalarla doldurduğu belediyede ise bütçe sıkıntısı yaşanıyor. Mevzuatlara göre, personel giderlerinin bütçesinin yüzde 40'ını aşamaması gereken belediyenin son Sayıştay raporunda, personel giderlerinin yüzde 63'üne ulaştığı yer aldı.

YENİ Partili Bilecik Belediyesi'ndeki liyakatsiz işe alım ve atamalar yeniden tartışma konusu oldu.

Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecikte akçeli işler aileye teslim ihaleler! CHPli Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyorVurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecikte akçeli işler aileye teslim ihaleler! CHPli Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor

İHALE OYUNU... İMAR VE DESTEK MÜDÜRLERİNİN EŞLERİ İHALEYE GİRDİ

Skandallar bununla da sınırlı değil...

"Bilecik malını satmam, sattırmam" diyerek seçim çalışması yürüten Melek Mızrak Subaşı, belediyeye ait 120 taşınmazın satışı için meclisten yetki almıştı. 120 parsel arsayı farklı tarihlerde ihale ile satışa çıkaran Subaşı bu parsellerden bazılarını adrese teslim şekilde peşkeş çekmişti.

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi 733 ada 13 parseldeki arsa için ihaleye, Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız girmişti. Aynı ada içinde bulunan, 733 ada 14 ve 15 parsellerin ikisinin ihalesine ise, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ihale biriminde çalışan Osman Ergen'in eşi Aynur Ergen girmişti.

KAYINPEDERİNİN ARKADAŞINA KIYAK

İsmetpaşa Mahallesi 736 ada 1 parsel ihalesine ise, Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın kayınpederi Yusuf Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Mehmet Arslan'ın sahibi olduğu Arslan Turizm firması girmişti.

CHP’li belediyede denetim krizi! Komisyon başkanı istifa etti | ‘Özgür değiliz’CHP’li belediyede denetim krizi! Komisyon başkanı istifa etti | ‘Özgür değiliz’
CHP’li belediyede denetim krizi! Komisyon başkanı istifa etti | ‘Özgür değiliz’

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bilecik'te 'YENİ' yiyiciler! Bütçe tıkır keyifler gıcır... Melek Mızrak Subaşı belediyeyi bankamatikçilerle doldurdu-6 Bilecik'te 'YENİ' yiyiciler! Bütçe tıkır keyifler gıcır... Melek Mızrak Subaşı belediyeyi bankamatikçilerle doldurdu-7 Bilecik'te 'YENİ' yiyiciler! Bütçe tıkır keyifler gıcır... Melek Mızrak Subaşı belediyeyi bankamatikçilerle doldurdu-8

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün! 3 milyon aday için maraton başlıyor: Sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
SONRAKİ HABER

KPSS Ortaöğretim bugün

 Mersin’de 10 yıllık Furkan Coşkun cinayeti çözülüyor: YouTube itirafı dosyayı açtırdı! "Nabzı atıyor muydu muamma"
ÖNCEKİ HABER

Faili meçhul cinayette YouTube detayı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler