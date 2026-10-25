Bilecik'te 'YENİ' yiyiciler! Bütçe tıkır keyifler gıcır... Melek Mızrak Subaşı belediyeyi bankamatikçilerle doldurdu
YENİ Partili Bilecik Belediyesi "nepotizm" çiftliğine döndü. Melek Mızrak Subaşı, belediye ve iştiraklerini, eş, dost, akraba ve "bankamatikçi"lerle doldurdu. Subaşı, başkan yardımcılarının eşlerini kooperatife müdür, kendi eşinin arkadaşını ise belediyeye genel müdür yaptı. Bütçe sıkıntısı yaşayan belediyeye ilişkin hazırlanan son Sayıştay raporu personel giderlerinin yüzde 63'e ulaştığını gösterdi. Liyakatsiz işe alım ve atamalarla gündem olan Subaşı, belediye taşınmazlarını satışı çıkarıp ihaleleri kelepir fiyata en yakınlarına vermişti.
YENİ Partili belediyeler rüşvet çarkının yanı sıra ihalede usulsüzlük, nepotizm ve bankamatik memurları ile anılıyor.
CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye ve iştiraklerini, eş, dost ve akrabalarla doldurdu. Personel giderlerinin mevzuatlara göre bütçesinin yüzde 40'ını geçmemesi gerekirken, yüzde 63'üne ulaştı.
Bilecik'te 2021'de gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden alınmasıyla başkan vekili olan Melek Mızrak Subaşı, 2024'teki seçimleri kazanarak başkan oldu.
ÖNCE YAKINLARINI BELEDİYEYE DOLDURDU SONRA YARDIMCILARININ EŞLERİNİ!
SABAH'ta yer alan habere göre, yaklaşık 5 yıldır yönettiği belediyeye kendisinin ve eşinin akrabalarını işe alan Subaşı, bunla da yetinmeyerek, çok sayıda CHP'li ismin eş ve yakınlarını da belediye iştiraklerine doldurdu.
"Mutlak Butlan" kararı sonrası Yeni Parti'ye geçen Subaşı, aynı hızla eş, dost ve akraba alımlarına devam etti.
EŞİNİN ARKADAŞINI GENEL MÜDÜR YAPTI
Yardımcısı Yaşar Külhan'ın eşi Berna Külhan'ı Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifinin Başkanı, diğer yardımcıları Güven Sönmez ve Sabri Çobanoğlu'nun eşlerini aynı kooperatife yönetim kurulu üyesi yapan Subaşı, eşi Berat Subaşı'nın Exim Bank eski çalışanı olan yakın arkadaşı Önder Ergen'i, KAYI AŞ Genel Müdürü yaptı.
Ergen'in ilk işi ise yakın arkadaşı Alper Bursalı'nın belediye iştiraki Biltur A.Ş.'ye genel müdür olmasını sağlamak oldu.
PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇENİN YÜZDE 63'Ü
Subaşı'nın, eş dost ve akrabalarla doldurduğu belediyede ise bütçe sıkıntısı yaşanıyor. Mevzuatlara göre, personel giderlerinin bütçesinin yüzde 40'ını aşamaması gereken belediyenin son Sayıştay raporunda, personel giderlerinin yüzde 63'üne ulaştığı yer aldı.
YENİ Partili Bilecik Belediyesi'ndeki liyakatsiz işe alım ve atamalar yeniden tartışma konusu oldu.
İHALE OYUNU... İMAR VE DESTEK MÜDÜRLERİNİN EŞLERİ İHALEYE GİRDİ
Skandallar bununla da sınırlı değil...
"Bilecik malını satmam, sattırmam" diyerek seçim çalışması yürüten Melek Mızrak Subaşı, belediyeye ait 120 taşınmazın satışı için meclisten yetki almıştı. 120 parsel arsayı farklı tarihlerde ihale ile satışa çıkaran Subaşı bu parsellerden bazılarını adrese teslim şekilde peşkeş çekmişti.
Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi 733 ada 13 parseldeki arsa için ihaleye, Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız girmişti. Aynı ada içinde bulunan, 733 ada 14 ve 15 parsellerin ikisinin ihalesine ise, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ihale biriminde çalışan Osman Ergen'in eşi Aynur Ergen girmişti.
KAYINPEDERİNİN ARKADAŞINA KIYAK
İsmetpaşa Mahallesi 736 ada 1 parsel ihalesine ise, Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın kayınpederi Yusuf Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Mehmet Arslan'ın sahibi olduğu Arslan Turizm firması girmişti.