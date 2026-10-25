Kılıçdaroğlu'ndan 3 evet: Mekke tezkeresi, yeni anayasa ve erken seçim... "YENİ" dönüşlere "ahlaki" şart: Yolsuzluğa bulaşana dokunulsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mekke tezkeresine "evet" diyeceklerini bildirdi. "Erken seçime itiraz etmeyiz” beyanında bulunan Kılıçdaroğlu, “Bir anayasa değişikliği gelirse evet deriz” şeklinde konuştu. CHP lideri, Takvim.com.tr'nin haftalardır yazdığı "Baba Ocağı" kulisini de birinci ağızdan teyit etti. YENİ Parti'den CHP'ye dönmek isteyen vekillere açık kapı bırakıp "Dönüşlerde ahlaki temellere bakacağız” dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu açık açık "Yolsuzluğa bulaşana dokunulsun" mesajı verdi. YENİ Parti'de Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Özgür Karabat gibi isimlerin fezlekesi bulunuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Karkamış'ta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
YENİ Parti'ten CHP'ye dönmek isteyen milletvekilleri, Mekke Anlaşması, erken seçim tartışmaları, Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmalarına ve fezlekesi olan vekillere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
TAKVİM YAZDI, KILIÇDAROĞLU MESAJI VERDİ: AHLAKİ TEMELLERE BAKACAĞIZ
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye dönmek isteyen YENİ Parti milletvekillerine yeşil ışık yaktı. Olası dönüşler için "Ahlaki temellere bakacağız" yorumunu yaptı.
Böylelikle Takvim.com.tr'nin haftalardır yazdığı "Baba Ocağı" kulisi birinci ağızdan teyitlenmiş oldu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'e gelen Mekke Anlaşması tezkeresine "Evet" oyu vereceklerini söyledi.
"MEKKE ANLAŞMASI'NA EVET OYU DİYECEĞİZ"
"Erdoğan'ın yaptığı her şey yanlıştır diye bir düşüncemiz yok" diyen CHP lideri, "Mekke Anlaşması ile ilgili aklıma gelen ilk şey şuydu: Bu anlaşma ileride İran ile çatışmaya ortam hazırlar mı? Fakat sonra İran açıklama yaptı, Mekke Anlaşması'nın uygun olduğunu söyledi. Anlaşma geldi, gerekçeleri, açıklamaları geldi. Eleştirilerimiz var. Mekke Anlaşması'na evet oyu diyeceğiz, evet oyu kullanacağız" şeklinde konuştu.
"ERKEN SEÇİM OLURSA İTİRAZ ETMEYİZ"
Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarına da değindi. Erken seçim olursa itiraz etmeyeceklerini belirtti.
YENİ ANAYASA İÇİN NE DEDİ?
Kılıçdaroğlu, TBMM açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği sözlerini de yorumladı.
CHP lideri "Bir anayasa değişikliği gelirse evet deriz" dedi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: DİKKAT ÇEKEN "BAHÇELİ" SÖZLERİ
Terörsüz Türkiye sürecine yönelik Kılıçdaroğlu, örgütün koşulsuz olarak silahları tamamen bırakması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli, Türkiye'nin huzura kavuşması için, Kürt sorununun çözülmesi için en büyük fedakârlığı yapan lider. MHP Genel Başkanı'nın öncülük yapması sorunun aşılmasında büyük ölçüde kolaylık sağladı. Bunu kabul etmemiz lazım." dedi.
"YOLSUZLUĞA BULAŞANA DOKUNULSUN" DEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na yolsuzlukla ilgili dokunulmazlık fezlekesi olan milletvekilleri de hatırlatıldı.
CHP lideri yolsuzluk dosyalarının dokunulmazlığını doğru bulmadıklarını kaydetti.
CHP'den istifa edip YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı.
YENİ Partili Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat ve Ümit Özlale gibi isimler de fezlekesi bulunuyor.