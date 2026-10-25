Kılıçdaroğlu Mekke tezkeresine ʺevetʺ oyu vereceklerini söyledi (Foto: AA)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'e gelen Mekke Anlaşması tezkeresine "Evet" oyu vereceklerini söyledi.

"MEKKE ANLAŞMASI'NA EVET OYU DİYECEĞİZ"



"Erdoğan'ın yaptığı her şey yanlıştır diye bir düşüncemiz yok" diyen CHP lideri, "Mekke Anlaşması ile ilgili aklıma gelen ilk şey şuydu: Bu anlaşma ileride İran ile çatışmaya ortam hazırlar mı? Fakat sonra İran açıklama yaptı, Mekke Anlaşması'nın uygun olduğunu söyledi. Anlaşma geldi, gerekçeleri, açıklamaları geldi. Eleştirilerimiz var. Mekke Anlaşması'na evet oyu diyeceğiz, evet oyu kullanacağız" şeklinde konuştu.