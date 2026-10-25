Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 3 ihtimal! Hangi takım nasıl etkilenir?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 21.30'da başlayacak derbi öncesinde iki takım arasında 3 puanlık fark bulunuyor. Galatasaray'ın galibiyeti farkı 6'ya çıkaracak, Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise ezeli rakiplerin puanları eşitlenecek. Beraberlikte mevcut fark korunacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takımın son dönemdeki performansı ve teknik direktörlerinin durumu da gündemde.

GALATASARAY 3 PUAN ÖNDE Süper Lig'de ilk sekiz haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, derbi öncesinde 19 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezona Çorum FK beraberliğiyle başladıktan sonra tek yenilgisini Trabzonspor deplasmanında yaşadı. Galatasaray'ın ligde aldığı galibiyetlere rağmen bazı karşılaşmalarda skor üstünlüğünü son dakikalarda ele geçirmesi ve oyun temposu eleştiri konusu oldu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem puan farkını artırmayı hem de son haftalarda gündeme gelen eleştirilere saha içinde karşılık vermeyi hedefliyor.