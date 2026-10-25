Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 3 ihtimal! Hangi takım nasıl etkilenir?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların 19, sarı-lacivertlilerin ise 16 puanı bulunuyor. Derbinin sonucu, zirve yarışındaki puan farkının yanı sıra Okan Buruk ve İsmail Kartal'a yönelik değerlendirmeleri de etkileyebilir.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 21.30'da başlayacak derbi öncesinde iki takım arasında 3 puanlık fark bulunuyor. Galatasaray'ın galibiyeti farkı 6'ya çıkaracak, Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise ezeli rakiplerin puanları eşitlenecek. Beraberlikte mevcut fark korunacak.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takımın son dönemdeki performansı ve teknik direktörlerinin durumu da gündemde.
GALATASARAY 3 PUAN ÖNDE
Süper Lig'de ilk sekiz haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, derbi öncesinde 19 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekip, sezona Çorum FK beraberliğiyle başladıktan sonra tek yenilgisini Trabzonspor deplasmanında yaşadı.
Galatasaray'ın ligde aldığı galibiyetlere rağmen bazı karşılaşmalarda skor üstünlüğünü son dakikalarda ele geçirmesi ve oyun temposu eleştiri konusu oldu.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem puan farkını artırmayı hem de son haftalarda gündeme gelen eleştirilere saha içinde karşılık vermeyi hedefliyor.
GALATASARAY KAZANIRSA NE OLACAK?
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi durumunda sarı-kırmızılı ekip puanını 22'ye yükseltecek.
Fenerbahçe ise 16 puanda kalacak ve iki takım arasındaki fark 6'ya çıkacak.
Bu sonuç, Galatasaray'ın ezeli rakibine karşı şampiyonluk yarışında önemli bir puan avantajı elde etmesini sağlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek yakaladığı morali derbi galibiyetiyle sürdürmeye çalışacak.
Derbinin kazanılması, teknik direktör Okan Buruk'un oyun anlayışına yönelik eleştirilerin de yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.
FENERBAHÇE KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENECEK
Fenerbahçe'nin RAMS Park'tan galibiyetle ayrılması halinde sarı-lacivertliler puanını 19'a çıkaracak.
Galatasaray'ın da 19 puanda kalacağı bu senaryoda iki ezeli rakip arasındaki puan farkı kapanacak.
Deplasman galibiyeti, Fenerbahçe'nin ligdeki yarışta rakibini yakalamasını sağlarken teknik direktör İsmail Kartal açısından da önem taşıyacak.
Sarı-lacivertlilerde Slavia Prag karşılaşmasının ardından yükselen eleştiriler dikkate alındığında, Galatasaray deplasmanında alınacak galibiyetin takım çevresindeki havayı değiştirmesi beklenebilir.
BERABERLİKTE 3 PUANLIK FARK KORUNACAK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin berabere bitmesi halinde sarı-kırmızılılar 20, sarı-lacivertliler ise 17 puana ulaşacak.
Böylece iki takım arasındaki 3 puanlık fark değişmeyecek.
Bu senaryoda Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer üst sıra takımlarının 9. haftada alacağı sonuçlar, puan tablosundaki sıralamayı etkileyecek.
Galatasaray rakibine geçilmeden haftayı tamamlarken Fenerbahçe de derbi öncesindeki puan farkını kapatma fırsatını değerlendirememiş olacak.
OKAN BURUK OYUNLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanan karşılaşma öncesinde takımının son dakikalarda aldığı galibiyetlere değinmişti.
Deneyimli teknik adam, ligde dört karşılaşmayı 90. dakikaya yakın bölümlerde kazandıklarını belirtirken temel sorunun fiziksel yetersizlikten çok, gol yedikten sonra yaşanan oyun içi kırılmalar olduğunu ifade etmişti.
Barcelona ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından örnekler veren Buruk, takımın geriye düştüğü veya gol yediği anlardan sonra oyun disiplinini yeniden sağlaması gerektiğine dikkat çekmişti.
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki performansı da bu değerlendirmeler ışığında takip edilecek.
LILLE GALİBİYETİ DERBİ ÖNCESİ MORAL OLDU
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ve Barcelona mağlubiyetlerinin ardından Lille deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız temsilcisini 4-2 mağlup ederek Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etti.
Lille karşısında alınan sonucun ardından Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Okan Buruk ve öğrencileri, Avrupa'daki galibiyetin ardından ligde de kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını artırmayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE'DE SLAVIA PRAG MAÇI SONRASI TEPKİ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı konuk etti.
Sarı-lacivertli ekip, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Son dakikalarda tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa tezahüratları yükseldi.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray derbisinin, Kartal'ın takım üzerindeki etkisi ve Fenerbahçe'nin ligdeki hedefleri açısından önemli bir sınav olacağı değerlendirmeleri gündeme geldi.
İSMAİL KARTAL DERBİYİ İŞARET ETTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşılaşmasının ardından taraftarların tepkileri hakkında konuştu.
Tecrübeli teknik adam, istifa tezahüratlarının yaşanmasını istemediğini belirtirken futbolun içinde bu tür tepkilerin olabildiğini ifade etti.
Kartal, Galatasaray derbisini kazanmayı hedeflediklerini ve sonraki galibiyetlerle taraftarlarla yeniden olumlu bir ilişki kurabileceklerine inandığını dile getirdi.
Sarı-lacivertli teknik adamın açıklamalarının ardından Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına odaklandı.
AZİZ YILDIRIM'DAN İSMAİL KARTAL KARARI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında İsmail Kartal'a yönelik eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, teknik direktörün görevine devam etmesinden yana olduğunu belirterek Kartal'ın kendisi ayrılmak istemediği sürece görevden alınmayacağını söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, teknik direktörün performansının sezon sonunda değerlendirilebileceğini ifade ederken taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.
Yıldırım'ın bu açıklamalarına karşın Galatasaray derbisinden alınacak sonucun, Kartal'a yönelik tartışmalar üzerindeki etkisi merak konusu oldu.