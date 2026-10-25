USA TODAY ve Business Insider inça çalışmalarını manşetlerini taşıyıp rakamlarla örnek verdi (Foto: Ekran görüntüsü)





İnşa çalışmalarının en yoğun döneminde 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin kişinin görev yaptığı, saatte 23, günde 550 konut üretim hızına ulaşıldığı belirtildi.





"YAKLAŞIK 200 BİN MİMAR, MÜHENDİS VE İNŞAAT İŞÇİSİ GÖREV YAPTI"



Ayda 75-100 milyon arasında görüntülenme alan usatoday.com'un haberinde depremlerin Suriye'de de şehirleri harabeye çevirdiğine dikkat çekildi, deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğine yer verildi.



Bakanlığın koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeniden inşa sürecinin başladığına dikkat çekilerek "İlk kalıcı konutların temelleri depremlerden 15 gün sonra atıldı, ilk köy evleri ise 45'inci günde teslim edildi. Programın en yoğun döneminde 174 alandaki 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı; üretim saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hıza ulaştı" denildi.