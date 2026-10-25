Saatte 23, günde 550 konut! Asrın inşa seferberliği ABD'de manşetlerde: 11 il yeniden ayağa kalktı
Türkiye 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde aldığı derin yaraları asrın inşa seferberliği ile sardı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 11 il, 3 yıldan kısa bir sürede yeniden ayağa kaldırıldı. TOKİ iş birliğiyle yürütülen tarihi seferberlik ABD basınında geniş yer buldu. USA TODAY ve Business Insider'da Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yürütülen eş zamanlı inşa süreci anlatıldı. Çalışmalarının en yoğun döneminde saatte 23, günde 550 konut üretim hızına ulaşıldığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ iş birliği ile yürütülen inşa süreci tamamlandı. Hatay'da 27 Aralık 2025'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.
ASRIN İNŞASI ABD'DE GÜNDEM!
Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmaları ABD basınında geniş yer buldu.
USA TODAY ve Business Insider, deprem bölgesinde tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümün yanı sıra altyapı, okul, ticari alan ve tarihi şehir merkezlerindeki çalışmaları ele aldı. Haberlerde, ilk kalıcı konutların temellerinin depremlerden 15 gün sonra atıldığı, ilk köy evlerinin ise 45. günde teslim edildiği vurgulandı.
İnşa çalışmalarının en yoğun döneminde 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin kişinin görev yaptığı, saatte 23, günde 550 konut üretim hızına ulaşıldığı belirtildi.
"YAKLAŞIK 200 BİN MİMAR, MÜHENDİS VE İNŞAAT İŞÇİSİ GÖREV YAPTI"
Ayda 75-100 milyon arasında görüntülenme alan usatoday.com'un haberinde depremlerin Suriye'de de şehirleri harabeye çevirdiğine dikkat çekildi, deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğine yer verildi.
Bakanlığın koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeniden inşa sürecinin başladığına dikkat çekilerek "İlk kalıcı konutların temelleri depremlerden 15 gün sonra atıldı, ilk köy evleri ise 45'inci günde teslim edildi. Programın en yoğun döneminde 174 alandaki 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı; üretim saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hıza ulaştı" denildi.
MALATYA, ADIYAMAN, HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SÜREÇ ANLATILDI
Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova'da yürütülen eş zamanlı inşa süreci anlatıldı.
Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm" programıyla da ev ve iş yerlerini kendi arsasında yeniden yapmayı tercih eden Türk vatandaşlarını desteklediği de belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, inşa programını yalnızca bir konut projesi olarak kurmadığı, şehirleri yeniden ayağa kaldırma, ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma ve şehirleri afetlere dirençli hale getirme vizyonuyla koordine ettiğine vurgu yapıldı.
HATAY'A ÖZEL PARANTEZ
Depremde yalnızca binaların değil; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin de zarar gördüğü ve bölgede yaklaşık 11 bin kilometrelik alanda çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Özellikle Hatay'da tarihi yapıların da yeniden inşa edildiği vurgulandı.
15'İNCİ GÜNDE İLK TEMEL 45'İNCİ GÜNDE İLK TESLİM
Aylık 60 milyonun üzerinde global ziyaretçi alan Business Insider'da haberinde ilk kalıcı konutların temeli 15'inci günde atıldığına, ilk köy evlerinin 45'inci günde teslim edildiğine dikkat çekti.
3 YILDAN KISA SÜREDE KONUTLAR BİTİRİLDİ
3 yıldan kısa sürede konutların tamamlandığı 27 Aralık 2025'te Hatay'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla son konut teslim töreninin yapıldığı belirtildi.