Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli hava ve füze savunmasına, etkinliğini artıracak kritik yetkinlikler kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

SİPER yeni kabiliyetini başarıyla test etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





"ÇELİK KUBBE'NİN UZUN MENZİLLİ KATMANINI GÜÇLENDİRİYOR"



SİPER Ürün-2'nin, belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini imha ederek çevikliğini ve etkinliğini bir kez daha başarıyla sergilediğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"Gök Vatan'ın savunmasında Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendiriyor, değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitemizi artırıyoruz. SİPER projesinde görev alan yaklaşık 1000 alt yüklenici firmamız, ekosistemimiz içinde kendi yetkinliklerini geliştiriyor. Firmalarımız edindikleri kabiliyetler ve yetiştirdikleri nitelikli insan kıymeti ile savunma sanayii projelerimizin başarıya ulaşmasını sağlıyor.

SİPER-2 test atışını başarıyla tamamladı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayimizi adım adım inşa ediyoruz. SİPER Ürün-2 projesinde görev alan Başkanlığımız personeline, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ekipleri ile tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum."