Hangisinin dahil olduğu hayvan familyasının yaşayan en büyük türü "imparator" ön adıyla anılır?

Oranları birbirine yakın bulsa da seyirciye güvenme kararı alan Yusuf Efe, "C: Çanakkale" diyerek Çan ilçesi cevabıyla 50 bin lirayı kazandı.

İllerin ilk üç harflerini "Hat, Bal, Tok, Çan" şeklinde sıralayan Yusuf Efe, anne tarafının Çanakkaleli olduğunu ve oraya çok sık gittiklerini ancak "Çan" diye bir ilçe duymadığını söyledi. Riske girmemek adına Seyirciye Sorma jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerden şu oranları aldı:

Hangi ilin adının ilk üç harfi aynı sırayla yazılırsa o ilin bir ilçesinin adı yazılmış olur?

İzlediği animasyon filmlerinden "imparator penguen" türünü hatırlayan ve diğer seçenekleri mantık yürüterek eleyen Yusuf Efe, joker kullanmadan "B: Penguengiller" cevabıyla 7. soruya yükseldi:

Yusuf Efe sesli düşünerek iki basamaklı ve sonu 1 ile biten sayıları tek tek incelemeye başladı. 21, 51 (3x17) ve 81'i eledikten sonra ilk sayımında 91'i de katarak 6 sonucuna ulaştı. Ancak hemen ardından 91'in 7 ile 13'ün çarpımı olduğunu hatırlayarak yeniden saydı ve 11, 31, 41, 61 ve 71 olmak üzere 5 asal sayı tespit etti.

Sekizinci soruya gelindiğinde ödül 100 bin liraya ulaştı ve yarışmacının karşısına dikkat gerektiren bir matematik sorusu çıktı:

Yarışmaya gelmeden hemen önce babası Necdet Bey'in kendisine verdiği tüyoyu anlatan Yusuf Efe şöyle dedi:

Böyle bir soru çıkarsa bütün asal sayılar 6'nın katlarının ya bir eksiği ya bir fazlasıdır.

Yusuf Efe, "B: 5" yanıtıyla 100 bin liraya ulaştı. Cem Öğretir'in tebrik ettiği baba Necdet Öktem, "Bilginin ne zaman lazım olacağı belli olmuyor, yarısı benim" diyerek stüdyoyu güldürdü. Yusuf Efe ise arkadaşlarına yemek sözü verdiğini ve paranın daha kazanmadan bittiğini söyleyerek espriye karşılık verdi.

YURT ARKADAŞINA GÜVENDİ, MOURINHO İLE BARIŞTI

Dokuzuncu soruda 200 bin lira için tarih ve genel kültür bilgisini ölçen bir soru ekrana geldi:

09. SORU · 200.000 TL KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ABD Kongre Binası'nda, hangi Osmanlı padişahının portresi yer almaktadır? A Fatih Sultan Mehmed B Yavuz Sultan Selim C Kanuni Sultan Süleyman D II. Abdülhamid

Boğaziçili Yusuf'un Milyoner serüveni

II. Abdülhamid seçeneğini eleyen ancak Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman arasında kalan yarışmacı, elinde net bir veri olmadığı için Telefon jokerini kullandı. Liseden beri yakın arkadaşı olan, uzun süre aynı yurtta kaldığı ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı bölümde okuduğu Mehmet Akif Sarıgül'ü aradı.