ABD Kongre Binasında hangi Osmanlı padişahının portresi yer almaktadır? Boğaziçili Yusuf ne kadar kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde YKS'de Türkiye'de ilk 200'e giren Boğaziçili Yusuf Efe Öktem yarıştı. Babasıyla stüdyoya girmeden hemen önce konuştuğu asal sayı kuralı ve YKS'deki şık taktiği peş peşe sorularda karşısına çıkan genç yarışmacı, 1 milyon liralık soruya kadar ulaştı. En güvendiği yerden gelen soruda çekilmeyen Yusuf Efe'nin kararı heyecan yarattı.
Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne, YKS eşit ağırlık alanında Türkiye'de ilk 200'e girerek Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşen 20 yaşındaki Yusuf Efe Öktem damga vurdu. 1 milyon liralık 12. soruya kadar yükselen genç yarışmacı, satranç sorusunda risk aldı ve cevabını verdi.
BABASININ DESTEĞİYLE STÜDYODA HEYECAN DOLU BAŞLANGIÇ
İstanbul'da doğup büyüyen ve Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Efe Öktem, stüdyoya babası Necdet Öktem ile birlikte geldi
Cem Öğretir'in toplam 15 soruluk yarışmada büyük ödülün 10 milyon lira olduğunu, ilk 5 soruda 45'er saniye süre sınırı bulunduğunu ve 5. soruda 20 bin liralık ilk barajın, 10. soruda ise 300 bin liralık ikinci barajın geçileceğini hatırlatmasının ardından yarışma hızla başladı.
Genç yarışmacının karşısına çıkan ilk soru şu oldu:
"D: Kitap" yanıtıyla 7 bin 500 lirayı geride bırakan Yusuf Efe, 10 bin lira değerindeki dördüncü soruyla karşılaştı:
Bu soruyu da "B: Matruşka" diyerek rahatlıkla geçen genç yarışmacı, ilk baraj sorusu olan 5. soruda sesli bir müzik sorusuyla ter döktü.
Stüdyoda şu dizelerin çalmasının ardından Cem Öğretir beşinci soruyu yöneltti:
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun / Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun
Şarkıyı kimin seslendirdiğini doğrudan bilmediğini belirten Yusuf Efe, şıklardaki Simge, Demet Akalın ve Nil Karaibrahimgil'in pop müzik sanatçısı olmasından yola çıkarak eleme yaptı. Türk sanat müziği sanatçısı "C: Melihat Gülses" cevabını kilitledi ve 20 bin liralık ilk barajı geçerek süre sınırını ortadan kaldırdı.
POP İSİMLERİNİ ELEYEREK İLK BARAJI AŞTI VE ARKADAŞLARINA SELAM GÖNDERDİ
Barajı geçtikten sonra rahat bir nefes alan Yusuf Efe, yarışmaya gelmeden önce tek düşüncesinin sıfır çekmemek olduğunu anlattı. Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmek için hemen elenmesini beklediğini gülerek paylaşan genç yarışmacı, ekran başındaki arkadaşlarına el sallayarak selam gönderdi. Okulunu bitirdikten sonra yurt dışında yüksek lisans yapmayı düşündüğünü belirten Yusuf Efe, yarışmadaki hedefini ise 10. soruyu görmek olarak açıkladı. Babası Necdet Bey ise sesli soruda oğlunun bilemeyeceğinden endişe ettiğini, kendisinin ise tecrübe farkıyla cevabı bildiğini esprili bir dille ifade etti.
İzlediği animasyon filmlerinden "imparator penguen" türünü hatırlayan ve diğer seçenekleri mantık yürüterek eleyen Yusuf Efe, joker kullanmadan "B: Penguengiller" cevabıyla 7. soruya yükseldi:
ÇANAKKALE'NİN İLÇESİNDE SEYİRCİYE GÜVENDİ
İllerin ilk üç harflerini "Hat, Bal, Tok, Çan" şeklinde sıralayan Yusuf Efe, anne tarafının Çanakkaleli olduğunu ve oraya çok sık gittiklerini ancak "Çan" diye bir ilçe duymadığını söyledi. Riske girmemek adına Seyirciye Sorma jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerden şu oranları aldı:
Oranları birbirine yakın bulsa da seyirciye güvenme kararı alan Yusuf Efe, "C: Çanakkale" diyerek Çan ilçesi cevabıyla 50 bin lirayı kazandı.
BABASININ ASAL SAYI TÜYOSU 100 BİN LİRA KAZANDIRDI
Sekizinci soruya gelindiğinde ödül 100 bin liraya ulaştı ve yarışmacının karşısına dikkat gerektiren bir matematik sorusu çıktı:
Yusuf Efe sesli düşünerek iki basamaklı ve sonu 1 ile biten sayıları tek tek incelemeye başladı. 21, 51 (3x17) ve 81'i eledikten sonra ilk sayımında 91'i de katarak 6 sonucuna ulaştı. Ancak hemen ardından 91'in 7 ile 13'ün çarpımı olduğunu hatırlayarak yeniden saydı ve 11, 31, 41, 61 ve 71 olmak üzere 5 asal sayı tespit etti.
Yarışmaya gelmeden hemen önce babası Necdet Bey'in kendisine verdiği tüyoyu anlatan Yusuf Efe şöyle dedi:
Böyle bir soru çıkarsa bütün asal sayılar 6'nın katlarının ya bir eksiği ya bir fazlasıdır.
Yusuf Efe, "B: 5" yanıtıyla 100 bin liraya ulaştı. Cem Öğretir'in tebrik ettiği baba Necdet Öktem, "Bilginin ne zaman lazım olacağı belli olmuyor, yarısı benim" diyerek stüdyoyu güldürdü. Yusuf Efe ise arkadaşlarına yemek sözü verdiğini ve paranın daha kazanmadan bittiğini söyleyerek espriye karşılık verdi.
YURT ARKADAŞINA GÜVENDİ, MOURINHO İLE BARIŞTI
Dokuzuncu soruda 200 bin lira için tarih ve genel kültür bilgisini ölçen bir soru ekrana geldi:Boğaziçili Yusuf'un Milyoner serüveni
II. Abdülhamid seçeneğini eleyen ancak Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman arasında kalan yarışmacı, elinde net bir veri olmadığı için Telefon jokerini kullandı. Liseden beri yakın arkadaşı olan, uzun süre aynı yurtta kaldığı ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı bölümde okuduğu Mehmet Akif Sarıgül'ü aradı.
Mehmet Akif Sarıgül'ün "Kanuni Sultan Süleyman" yanıtını vermesi üzerine sürenin bitmesini beklemeden "Tamam kapat, çok yazmasın" diyerek stüdyodakileri kahkahaya boğan Yusuf Efe, "C: Kanuni Sultan Süleyman" şıkkını seçti. Cem Öğretir, kanunların yapıldığı ABD Kongre Binası'nda Hammurabi ve Napolyon gibi tarihteki önemli kanun yapıcıların yanında Kanuni Sultan Süleyman'ın da portresinin yer aldığını belirterek doğru cevabı onayladı.
Hedeflediği 10. soruya ve 300 bin liralık ikinci baraja ulaşan Yusuf Efe, futbol dünyasından bir soruyla karşılaştı. Sesli düşünürken seçenekler arasındaki Mircea Lucescu, Pep Guardiola, Alex Ferguson ve Jose Mourinho isimlerini değerlendiren genç yarışmacı, babasıyla Fenerbahçe dönemi üzerinden Mourinho hakkında tartıştıklarını anlattı. Daha fazla konuşmadan Yarı Yarıya jokerini kullanan yarışmacının ekranında Pep Guardiola (B) ve Mircea Lucescu (C) elendi, geriye iki isim kaldı:
Alex Ferguson'un Manchester United yıllarını anlatan kitabını yakın zamanda okuduğunu belirten Yusuf Efe, "D: Jose Mourinho" cevabını kilitledi. Fenerbahçe döneminden dolayı Mourinho ile arasının pek iyi olmadığını söyleyen yarışmacı, doğru cevabın gelmesiyle birlikte 300 bin liralık barajı geçti. Cem Öğretir'in "Bence artık aranız iyi" sözü üzerine Yusuf Efe, arkadaşlarına vereceği yemek sözü için "Şu an aşevi bile açabiliriz" diyerek sevincini paylaştı.
500 BİN LİRALIK SORUDA DEVREYE GİREN "ÖKTEM İSTATİSTİĞİ"
İkinci barajın geçilmesiyle birlikte Çift Cevap jokeri de açılan yarışmacı, 500 bin lira değerindeki 11. soruyu gördü:
"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hemen hatırlayarak A şıkkını eleyen Yusuf Efe, atasözlerinin genellikle soğuk ve zorlu doğa koşullarını anlatmak için söylendiği mantığından hareketle Ekim ve Kasım aylarında atasözü olabileceğini düşündü. Barajı geçtiği için kaybedecek bir şeyi olmadığını belirten yarışmacı, Çift Cevap jokerini kullanarak ilk hakkını "B: Nisan" şıkkından yana kullandı.
Nisan cevabının yanlış çıkması üzerine ikinci tahminini yapan Yusuf Efe, "C: Ekim" diyerek doğru cevaba ulaştı ve ödülünü 500 bin liraya çıkardı. Cem Öğretir'in "Mart kuruluk, Nisan yağmurluk" atasözünü hatırlatmasının ardından söz alan baba Necdet Öktem, stüdyoyu şaşırtan bir sırrı açıkladı. YKS hazırlık sürecinden beri oğluna "Bilemediğin bir soru olursa C şıkkı de" tavsiyesinde bulunduğunu belirten Necdet Bey, kendi ailelerinde bilemedikleri soruların hep C çıktığını söyledi. Cem Öğretir'in "Öktem istatistiği" adını verdiği bu taktik, genç yarışmacıya 1 milyon liralık sorunun kapısını açtı.
1 MİLYONLUK SATRANÇ SORUSU VE JAPONYA TERS KÖŞESİ
Yarışmanın en heyecanlı anında Cem Öğretir, 1 milyon lira değerindeki 12. soruyu yöneltti:
Satranca ilgi duyduğunu ve sorunun bildiği bir alandan geldiğini belirten Yusuf Efe, şıkları tek tek analiz etmeye başladı:
Cem Öğretir'in yarışmadaki durumu özetlemesi üzerine kararsız kalan Yusuf Efe, çekilirse 500 bin lira alacağını, yanlış cevap verirse 300 bin liraya düşeceğini, doğru cevapta ise 1 milyon liraya ulaşacağını tarttı. İzlediği bölümlerde 1 milyonluk soruyu daha önce hiç görmediğini ve bu soruya yanıt vermek istediğini söyleyen genç yarışmacı, risk alarak "B: Zambiya" cevabını kilitledi.
Cevabın kilitlenmesinin ardından Cem Öğretir, Japonya'nın çifte vatandaşlığı kabul etmediği bilgisini paylaştı. Kısa süren heyecanlı bekleyişin ardından doğru cevabın "D: Japonya" olduğu ortaya çıktı. İkinci barajı geçtiği için 300 bin liralık ödülü garantileyen Yusuf Efe Öktem, yanlış cevaba hiç üzülmediğini belirterek alkışlar eşliğinde yarışmaya veda etti.