Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın derbi performansında dikkat çeken fark! Yüzde 100 üstünlük var
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Okan Buruk ile İsmail Kartal'ın büyük maç performansları dikkat çekti. Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı 11 maçta 6 galibiyet alırken Kartal, ezeli rakibine karşı çıktığı 5 lig maçının 3'ünü kazandı. İşte iki teknik direktörün derbi istatistikleri...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde gözler iki takımın teknik direktörlerine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, sarı-lacivertlilerde ise İsmail Kartal, ezeli rekabette elde ettikleri sonuçlarla dikkat çekti. İki çalıştırıcının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısındaki performansları, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde mercek altına alındı.
OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE'YE KARŞI 6 GALİBİYET
Galatasaray'da 2022-2023 sezonunun başında göreve gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı.
Bu mücadelelerin 8'i Süper Lig'de, 2'si TFF Süper Kupa'da, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oynandı.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol kaydederken kalesinde 6 gol gördü. Galatasaray'ın attığı gollerin 3'ü, 2024 yılında hükmen kazanılan Süper Kupa karşılaşmasından geldi.
FATİH TERİM'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRAYA YÜKSELEBİLİR
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'de elde ettiği galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı takımla ezeli rakibini ligde 4 kez mağlup eden Buruk, 26 Ekim'deki derbiyi kazanması halinde beşinci galibiyetine ulaşacak.
Deneyimli çalıştırıcı, böylece Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın başında 5 lig galibiyeti elde eden Gündüz Kılıç'ın derecesini yakalayacak.
Bu alanda ilk sırada ise sarı-lacivertlilere karşı 7 lig galibiyeti bulunan Fatih Terim yer alıyor.
BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDE DE 5 GALİBİYET ALDI
Okan Buruk'un Galatasaray kariyerindeki derbi istatistikleri yalnızca Fenerbahçe karşılaşmalarıyla sınırlı kalmadı.
Sarı-kırmızılılar, Buruk yönetiminde Beşiktaş ile 8 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Cimbom, bu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 11 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.
Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynanan toplam 20 derbide 11 galibiyet elde etti.
AKHİSARSPOR İLE FENERBAHÇE'Yİ FİNALDE YENMİŞTİ
Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmeden önce de Fenerbahçe'ye birçok kez rakip oldu.
Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertli ekiple 13 kez karşılaştı.
Bu mücadelelerin 12'si Süper Lig'de, 1'i ise Türkiye Kupası finalinde oynandı.
Buruk'un takımları, Fenerbahçe'ye karşı ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'un başındayken Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası finalinde 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
İSMAİL KARTAL'IN GALATASARAY KARNESİ
Fenerbahçe'de dördüncü dönemini geçiren İsmail Kartal da Galatasaray karşısında aldığı sonuçlarla öne çıktı.
Sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray ile 5 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıkan Kartal, ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu beş lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.
Kartal'ın sarı-kırmızılı ekibe karşı kazandığı üç lig karşılaşmasının yanı sıra Süper Kupa şampiyonluğu da bulunuyor.
GALATASARAY'I PENALTILARLA YENİP KUPAYI KAZANDI
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı elde ettiği önemli sonuçlardan biri 25 Ağustos 2014'te yaşandı.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinin normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlandı.
Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
2024'TEKİ SÜPER KUPA DERBİSİNDE NELER OLDU?
İki takım arasında 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa karşılaşması da teknik direktörlerin derbi istatistiklerinde yer aldı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray karşısına Fenerbahçe, Zeki Murat Göle'nin başında bulunduğu 19 yaş altı takımıyla çıktı.
Mauro Icardi'nin ilk dakikada attığı golün ardından sarı-lacivertli futbolcular, kulüp yönetiminin kararıyla sahadan çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla karşılaşma Galatasaray lehine 3-0 hükmen sonuçlandı.
İSMAİL KARTAL BEŞİKTAŞ'I 4 KEZ MAĞLUP ETTİ
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Beşiktaş'a karşı oynadığı lig karşılaşmalarında da önemli sonuçlar elde etti.
Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde siyah-beyazlı ekiple 6 Süper Lig maçında karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Kartal'ın öğrencileri Beşiktaş ağlarını 10 kez havalandırırken kalelerinde 5 gol gördü.
Böylece İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı çıktığı toplam 11 lig derbisinin 7'sini kazandı.
DİĞER TAKIMLARLA GALATASARAY'A KARŞI 6 MAÇ
İsmail Kartal, Fenerbahçe dışındaki teknik direktörlük dönemlerinde de Galatasaray ile karşılaştı.
Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırırken sarı-kırmızılı takıma karşı 4 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası müsabakasına çıktı.
Kartal'ın takımları, ligde Galatasaray karşısında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Türkiye Kupası'nda oynanan iki karşılaşmada ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yaparken dördüncü hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.