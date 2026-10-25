Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde gözler iki takımın teknik direktörlerine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, sarı-lacivertlilerde ise İsmail Kartal, ezeli rekabette elde ettikleri sonuçlarla dikkat çekti. İki çalıştırıcının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısındaki performansları, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde mercek altına alındı.